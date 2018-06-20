Ä°ran Emek Partisi: Ä°ranâ€™a yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± riski artÄ±yor

'Emperyalistler Ä°srailâ€™i gÃ¼venceye aldÄ±ktan sonra Ä°ranâ€™a saldÄ±rmayÄ± amaÃ§lamaktadÄ±r' diyen Ä°ran Emek Partisi, halkÄ± antiemperyalist mÃ¼cadeleye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Ä°ran Emek Partisi (Tufan), ABD’nin Ä°ran’la “nükleer anlaÅŸma”dan çekilmesi ve ardÄ±ndan Ä°ran’a yönelik yükseltilen savaÅŸ tehditleriyle ilgili yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yayÄ±mladÄ±. Nükleer anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ± sürecinin analiz edildiÄŸi, ABD ve AvrupalÄ± devletlerin tutumunun yanÄ± sÄ±ra Ä°ran Ä°slam rejiminin de teslimiyetçi politikasÄ±nÄ±n eleÅŸtirildiÄŸi açÄ±klamada, Ä°ran’a yönelik saldÄ±rÄ± riskinin arttÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, “Emperyalistler Ä°srail’i güvenceye aldÄ±ktan sonra Ä°ran’a saldÄ±rmayÄ± amaçlamaktadÄ±rlar” denildi. Ä°ran Emek Partisi, “Ä°ran halkÄ± devrimci, ilerici ve etkili bir hareket oluÅŸturabilmek için antiemperyalist ve antisiyonist demokratik bir mücadele sürdürmek zorundadÄ±r” vurgusu da yaptÄ±.

‘ANLAÅžMA Ä°RAN HALKINDAN KAÇIRILDI’

“BirleÅŸik Devletler BaÅŸkanÄ± Trump baÅŸkanlÄ±k seçimleri sürecinde söz verdiÄŸi üzere Nükleer AnlaÅŸma’dan çekildi ve bu kararÄ±nÄ± savunmak için her zaman olduÄŸu gibi yalanlara, zorbalÄ±ÄŸa ve tehditlere baÅŸvurdu” denilen açÄ±klamada, anlaÅŸmanÄ±n en baÅŸtan “Ä°ran’a dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±” ve “Ä°ran rejiminin deneyimsiz temsilcileri tarafÄ±ndan apar topar kabul edildiÄŸi” belirtildi.

AçÄ±klamada, anlaÅŸma ile birlikte Amerikan emperyalistlerinin bir rejim deÄŸiÅŸimine giriÅŸmekten vazgeçeceÄŸini uman yetkililerin, “Hükümetteki bir grup eÅŸkÄ±ya ve hÄ±rsÄ±zÄ±n egemenliÄŸini koruma pahasÄ±na” Ä°ran’Ä±n barÄ±ÅŸçÄ±l amaçlarla nükleer enerjiden yararlanma ve nükleer teknolojiyi kullanma hakkÄ±nÄ± “sattÄ±klarÄ±”na dikkat çekildi.

Öte yandan anlaÅŸmadan taraf görünen AvrupalÄ± devletler için de, “Amerikan ve AvrupalÄ± emperyalistler arasÄ±ndaki fark yalnÄ±zca taktikseldir. Bütün bu emperyalistler Obama ve Trump’Ä±n Ä°ran politikasÄ±yla hemfikirdir. AralarÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma bu politikalarÄ±n nasÄ±l yerine getirileceÄŸine dairdir” denildi.

ABD’nin Mevcut Lideri Trump’Ä±n nükleer anlaÅŸmadan çekilerek ve ekonomik ve siyasi yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ÅŸiddetlendirerek Ä°ran’Ä± cezalandÄ±rmayÄ± ve BirleÅŸik Devletlerin daha da kârlÄ± çÄ±kacaÄŸÄ± bir müzakere sürecini baÅŸlatmayÄ± hedeflediÄŸi vurgusu yapÄ±ldÄ±.

‘AVRUPA BASKIYI ARTIRARAK ANLAÅžMAYI SÜRDÜRMEK Ä°STÄ°YOR’

“AvrupalÄ± emperyalistler açÄ±kça nükleer anlaÅŸmayÄ± sürdürmeyi ancak yaptÄ±rÄ±mlarÄ± arttÄ±rarak sürdürmeyi planlamaktadÄ±r. AvrupalÄ±lar böylece Ä°ran’Ä± daha da baskÄ±lamak ve Obama-Trump-Ä°srail-Suudi Arabistan planÄ±nÄ± yeni bir anlaÅŸmayla dayatmak amacÄ±ndadÄ±rlar” denilen açÄ±klama ÅŸöyle devam etti: “Elbette AvrupalÄ±lar da BirleÅŸik Devletler gibi kendi ekonomik çÄ±karlarÄ±nÄ± öne çÄ±karmaktadÄ±r. AvrupalÄ±lar Trump’Ä± bu temelde eleÅŸtirmektedir. Ancak herkesin bildiÄŸi gibi bu ülkeler, uluslararasÄ± kanunlarÄ± kendi hedefleri ve çÄ±karlarÄ± doÄŸrultusunda Yugoslavya, Irak, Afganistan, Ukrayna, Filistin ve Suriye gibi ülkeleri istila etmek için ihlal etmiÅŸlerdir ve etmektedirler. Yine herkesin bildiÄŸi gibi bu ülkeler; insan haklarÄ±nÄ± ayaklar altÄ±na almÄ±ÅŸ, küresel sorumluluklarÄ±n en büyük mütecavizi olan Ä°srail ve Suudi Arabistan’Ä± savunmayÄ± sürdürmektedirler. AçÄ±ktÄ±r ki bu uluslararasÄ± anlaÅŸmalar güç ile desteklendiÄŸi sürece geçerlidir. Aksi takdirde üzerlerindeki mürekkebin ederi kadar kÄ±ymetleri yoktur!

‘IRAK’TA UYGULANAN SENARYONUN BENZERÄ°’

Ä°ran Emek Partisinin açÄ±klamasÄ±nda ABD ve Ä°srail’in Ä°ran için bugün kullandÄ±ÄŸÄ± argümanlarÄ±n Irak’Ä±n iÅŸgali sürecine benzediÄŸine de dikkat çekildi: “Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Katil Tony Blair, IraklÄ±larÄ±n kitle imha silahlarÄ±nÄ± kullanarak 45 dakika içerisinde Londra’yÄ± yok edebilecek güce sahip olduklarÄ±nÄ± dahi iddia etmiÅŸti.

Bunlar, kendi kitle imha silahlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda sÄ±rÄ±tarak poz verirken Irak’Ä±n sahip olduÄŸu füzelerin normalden birkaç santim büyük olduÄŸu ve imha edilmesi gerektiÄŸini söylüyorlardÄ±. Emperyalistler, daha sonra, Irak’Ä±n sahip olduÄŸu füzeleri BirleÅŸmiÅŸ Milletlerden uzmanlarla beraber yok ettiler. Bunun ardÄ±ndan, bildiÄŸimiz gibi, silahlarÄ±ndan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bu ülkeye saldÄ±rÄ±p iÅŸgal ettiler. Bugün Irak’ta devletin kontrolü dÄ±ÅŸÄ±ndaki en az on beÅŸ bin Amerikan askeri danÄ±ÅŸmanÄ± Irak petrolünü batÄ± pazarlarÄ±na aktarmaktadÄ±r”

Emperyalistlerin Ä°ran için de aynÄ± komployu devreye soktuklarÄ±na dikkat çekilen Ä°ran Emek Partisi açÄ±klamasÄ±nda, ilk olarak Ä°ran’Ä±n kitle imha silahlarÄ±na sahip olduÄŸu yalanlarÄ±yla iÅŸe koyulduklarÄ±nÄ± ardÄ±ndan “Ä°ran’Ä±n silahlanmasÄ±na ve füze teknolojilerine karÅŸÄ± harekete geçilmesi gerektiÄŸi” söyleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, “Nihayet, Ä°ran’Ä±n bölgedeki müttefikleri olan Yemen, Irak ve Suriye’ye, Hamas ve Hizbullah’a saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±lar. AmaçlarÄ± Ä°ran’Ä±n müttefiklerini zayÄ±flatarak Ä°ran’a karÅŸÄ± yapacaklarÄ± bir hamle söz konusu olduÄŸunda onu yalnÄ±z baÅŸÄ±na yakalamaktan ibarettir” denildi.

AçÄ±klamada, “Emperyalistler Ä°srail’i güvenceye aldÄ±ktan sonra Ä°ran’a saldÄ±rmayÄ± amaçlamaktadÄ±rlar. Ä°ÅŸte tam da bunun için Trump, Ä°ran’Ä±n hiçbir zaman var olmamÄ±ÅŸ nükleer silahlarÄ± hakkÄ±nda baÄŸÄ±rÄ±p çaÄŸÄ±rmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r!” denildi.

TRUMP’A KARÅžI AVRUPALI EMPERYALÄ°STLERE SIÄžINMAK HAÄ°NLÄ°KTÄ°R

AvrupalÄ± devletlerin Amerikan baskÄ±sÄ±na direnemeyeceklerinin belirtildiÄŸi açÄ±klamada, “Mesele, Alman veya FransÄ±z kapitalistlerinin yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla deÄŸil AmerikalÄ±lar tarafÄ±ndan kontrol edilen döviz ve gelir hareketleri ile alakalÄ±dÄ±r. Alman ve FransÄ±z kapitalistleri ödeme alamadÄ±klarÄ± için Ä°ran’a mal ihraç edememektedir. AyrÄ±ca, Ä°ran ekonomisine ve bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yönelik yaptÄ±rÄ±mlarla Ä°ran’Ä±n döviz kazançlarÄ± keskin bir biçimde düÅŸmüÅŸ ve bu kazançlar dolara olan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸa, dolardaki iniÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlara ve finansal krizlere baÄŸlÄ± olarak dalgalanmaktadÄ±r” denildi.

“Ä°ran’Ä±n ithalata veya içeriye yönelik yatÄ±rÄ±m yapmaya yeterli bir geliri yoktur. Buna ek olarak, AvrupalÄ±larÄ±n Irak SavaÅŸÄ±’nda olduÄŸu gibi iki gruba bölünmeyeceÄŸinin de garantisi yoktur. Avrupa üzerindeki BirleÅŸik Devletler ve Ä°srail baskÄ±sÄ± öyle ÅŸiddetlidir ki Avrupa’nÄ±n birliÄŸini sarsabilir” denilen açÄ±klamada, “Bugün, Ä°ran’Ä±n nükleer enerjiyi barÄ±ÅŸçÄ±l kullanÄ±m hakkÄ±na karÅŸÄ± ulusal bir ihanet içerisinde olan Ä°ranlÄ± liderler Trump’Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± kendilerini kurtarmanÄ±n yolunu AvrupalÄ± emperyalistlere sÄ±ÄŸÄ±nmakta buluyorlar. Böylece, eski hainliklerini yeni bir hainlikle tamamlÄ±yorlar. Ä°ranlÄ± liderlerin Avrupa’ya yakarÄ±ÅŸÄ± çaresizliklerinin ve bakÄ±ÅŸ açÄ±larÄ±nÄ±n kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir göstergesidir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Ä°RAN MUHALEFETÄ°: ABD-Ä°SRAÄ°L YANLISI BÄ°R MUHALEFET

Ä°ran Emek Partisi açÄ±klamasÄ±nda Ä°ran’daki kimi muhalif kesimlere yönelik eleÅŸtirilere de dikkat çekti: “Trump’Ä±n nükleer anlaÅŸmadan çekilmesini resmi olarak ve açÄ±kça destekleyen Ä°ranlÄ±lar var ki bunlar her zaman karÅŸÄ±-devrimci cephede idiler. HatalarÄ±nÄ± yeni hatalarla telafi etmeye çalÄ±ÅŸan Ä°ranlÄ±lar var. Bunlar ise Ä°ran’a karÅŸÄ± Amerikan tasallutlarÄ±na sempatiyle yaklaÅŸmakta ve George W. Bush’un saldÄ±rgan politikalarÄ±nÄ± savunmaktadÄ±rlar. Bir de sözde devrimci, özde emperyalizm ve siyonizmle ahenk içerisinde Ä°ran’Ä±n nükleer silah sahibi olduÄŸunu iddia eden Ä°ranlÄ±lar var. Bunlar, bir ihanet belgesi olan nükleer anlaÅŸmayÄ± Ä°ran’a karÅŸÄ± savaÅŸ açÄ±lma riskini vurgulayarak savunmakta ve anlaÅŸma sayesinde Ä°ran’Ä±n ekonomik refaha kavuÅŸarak bir cennet haline geleceÄŸini iddia etmektedirler. Bütün bu sahtekarlarÄ±n söylemleri farklÄ± tonlar taÅŸÄ±sa da özünde AvrupalÄ±larÄ±n Ä°ran’Ä±n “KomÅŸularÄ±nÄ±n iç iÅŸlerine karÄ±ÅŸmamasÄ±” ve “Füze programÄ±nÄ± terk etmesi” gerektiÄŸi savÄ±nÄ± sahiplenmektedirler.

BirleÅŸik Devletler BaÅŸkanÄ± Trump ve onun yönetimi Ä°ran’da rejim deÄŸiÅŸimi çaÄŸrÄ±sÄ± yapmaktadÄ±r. Emperyalizm ve siyonizm yanlÄ±sÄ± Ä°ran muhalefeti bu durumu BirleÅŸik Devletlerin Ä°ran’Ä±n iç iÅŸlerine karÄ±ÅŸmasÄ± olarak deÄŸerlendirmiyor.

Bu muhalefet, Ä°ran’da emperyalizmin politik varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önünü açmaktadÄ±r. Emperyalizm ve siyonizm karÅŸÄ±sÄ±ndaki sessizlikleri onlarÄ±n gericiliÄŸini ve hatta ihanetlerini ifÅŸa etmektedir.”

Ä°RAN HALKI REJÄ°MÄ° KENDÄ° MÜCADELESÄ°YLE DEVÄ°RMEK ZORUNDADIR

“Dün emperyalizme elini veren Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti rejimi bugün kolunu kurtaramamaktadÄ±r” denilen açÄ±klamada, “AvrupalÄ± emperyalistlere itimatlarÄ± da rejimi kurtarmayacaktÄ±r” uyarÄ±sÄ± yapÄ±larak ÅŸöyle devam edildi: “Din adamlarÄ±nÄ±n desteÄŸine sahip yolsuzluk ve yozlaÅŸma içindeki mafyavari Ä°ran yönetimi milyonlarca insanÄ±n hayatÄ±nÄ± cehenneme çeviren bir yoksulluk yaratmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu devasa skandallarÄ±n ve rüÅŸvetçiliÄŸin bir kÄ±smÄ±nÄ±n dahi engellenmesi, bazÄ± din görevlilerinin oÄŸullarÄ±nÄ±n yolsuzluktan yargÄ±lanmasÄ± ve servetlerine el konulmasÄ± birçok kiÅŸinin mali sorunlarÄ±nÄ± çözüp ödemesi aylardÄ±r geciken iÅŸçi maaÅŸlarÄ±nÄ±n ödenmesini saÄŸlayabilir. Yolsuzluk içinde boÄŸulmuÅŸ Ä°slam Cumhuriyeti rejimi yalnÄ±zca halktaki genel ve derin memnuniyetsizlikle deÄŸil azÄ±lÄ± emperyalist güçlerle de karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r. Kendi halkÄ±na dayanmayan ve emperyalizm karÅŸÄ±tÄ± kitlelerin taleplerini umursamayan her rejim bugün Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti’nin yüz yüze geldiÄŸi çÄ±kmazla karÅŸÄ±laÅŸmaya mahkumdur.”

“Ä°ran halkÄ± bu yozlaÅŸmÄ±ÅŸ rejimi kendi mücadelesiyle devirmek zorundadÄ±r ve bunu yapmak için iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± partisinin önderliÄŸinde örgütlenmek durumundadÄ±r” denilen açÄ±klamada, “Ä°ran halkÄ± devrimci, ilerici ve etkili bir hareket oluÅŸturabilmek için antiemperyalist ve antisiyonist demokratik bir mücadele sürdürmek zorundadÄ±r. Partimiz bunun gerçekleÅŸmesi için elinden gelen bütün çabayÄ± gösterecektir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Ä°RAN NÜKLEER ANLAÅžMASI NEDÄ°R?

Ä°ran’Ä±n nükleer programÄ±na iliÅŸkin aksiyon planÄ± 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n temmuz ayÄ±nda Ä°ran ile BM Güvenlik Konseyinin beÅŸ daimi üyesi ABD, Almanya, Ä°ngiltere, Çin, Rusya, Fransa ve de AB arasÄ±nda imzalandÄ±. AnlaÅŸma Tahran’Ä±n nükleer programÄ±nÄ± sona erdirmesine karÅŸÄ±lÄ±k olarak bu ülkeye uygulanan uluslararasÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± öngörüyordu.

Plan, 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nda yürürlüÄŸe girdi ve 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda UluslararasÄ± Atom Enerjisi Kurumunun (IAEA) Ä°ran’Ä±n nükleer programÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸçÄ±l olduÄŸunu açÄ±klamasÄ±yla uygulanmaya baÅŸladÄ±. Bunun üzerine BM’nin ve BatÄ±lÄ± ülkelerin Ä°ran’a uyguladÄ±ÄŸÄ± mali, ticari, enerji ve diÄŸer alanlardaki yaptÄ±rÄ±mlar kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ran’Ä±n dondurulmuÅŸ olan milyarlarca dolar hacmindeki ticari mal varlÄ±ÄŸÄ±na eriÅŸimi yeniden saÄŸlandÄ±. Ä°ran’Ä±n anlaÅŸmayÄ± ihlal etmesi durumunda yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n yeniden devreye girmesi ÅŸartÄ± da getirildi. AnlaÅŸma Ä°ran’Ä±n sivil amaçlÄ± uranyum zenginleÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± en aza indirmesini, barÄ±ÅŸçÄ±l nükleer programÄ±nÄ± sadece ticari, tÄ±bbi ve sanayisinin ihtiyaçlarÄ± doÄŸrultusunda kullanmasÄ±nÄ± öngörüyor.

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