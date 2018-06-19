'Hareketli seçmenler'e '23 Haziran’a kadar HDP’ye başvurun' çağrısı

HDP Van İl Örgütüne bağlı Hareketli Seçmen Komisyonları, hareketli seçmenlerin il ve ilçe binalarına 23 Haziran'a kadar başvurması çağrısı yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Örgütü, seçim çalışmalarını seçime günler kala hızlandırdı. HDP Van İl Örgütüne bağlı Hareketli Seçmen Komisyonları ise çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hareketli seçmenlerin il ve ilçe binalarına en geç 23 Haziran tarihine kadar başvurması çağrısında bulunan komisyon üyeleri herkesi seçimlerde oy kullanmaya çağırdı.

‘23 HAZİRAN’A KADAR HDP’YE BAŞVURUN’

Hareketli Seçmen Komisyonu Üyesi Cemil Duman, kendilerine başvuran seçmenleri otobüslerle oy kullanmaya taşıyacaklarını belirterek, halka şu çağrıda bulundu:

“Herkes hareketli seçmenlerin olduğu il ve ilçe bürolarımıza gitmelidir. Bir oy için dahi olsa genel bir seferberlik ilan edilmiştir. İrtibat telefon numaralarımızı da il ve ilçe binalarımızdan bulabilirler. 7 gün 24 saat iletişim için hareketli seçmen irtibat telefonları açıktır.”

‘TAŞIMA İÇİN SON ÜÇ GÜN’

Duman, “Bir an önce bize başvursunlar. Seçim günleri yaklaştı. 21-22-23 Haziran tarihlerinde seçmenleri taşıyacağız. Onun dışında kesinlikle taşıma olmayacaktır. Bu 3 gün içerisinde bize başvurmaları gerekiyor” diye konuştu.

Yine komisyon üyelerinden Şebnem Şeker de imkanları olmayan vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “HDP olarak nerede olurlarsa olsunlar onları taşımaya hazırız” diyerek, “24 Haziran’da muhakkak oy kullansınlar. Diktatoryal sistemi dönüştürmenin bir yolu da bu sandıklardan güçlü çıkmaktır” dedi. (Van/MA)

‘SANDIKLARI KORUYACAĞIZ’

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı İbrahim Çiçek, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) taşınmasına ve birleştirmesine karar verdiği sandıkların bulunduğu ilçe ve köylerde hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, sandıkları her şekilde koruyacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “HDP’nin baraj altında kalması için özel çalışma palanlama talimatını" hatırlatan Çiçek, “Amed’de toplam 3 bin 319 sandık var. Bu sandıkların başında ortalama ikisi resmi sandık görevlisi olmak üzere bir de müşahit gözlemci sıfatıyla üç kişi duracak. Bu anlamda sandık hakimiyetimiz büyük oranda olacak” diye konuştu.

Sandık güvenliği için 120 gönüllü avukatın başvuruda bulunduğunu belirten Çiçek, “Başvuruda bulunan avukatların görevlendirmesi yapıldı. Sandıklarımızın taşındığı yerlerde daha sıkı tedbirler alınacak. Lice, Dicle, Kulp, Hazro gibi yerlerde toplam 8 ilçede bu görevlendirmeler yapıldı” ifadelerini kullandı.

‘SANDIK HİLELERİNE KARŞI MOBİL HUKUK DEVREYE GİRECEK’

Sandıkların taşındığı köylere tek tek gidilerek tespitler yapıldığını aktaran Çiçek, “Köy araç komisyonları kuruldu. Kurulan komisyonlar, halkı gitmekte zorlandıkları yerde götürüp getirecek. Her köy için iki vasıta ayarlandı, bunların saat ve güzergahları saatleri ayarlandı. Sadece sandıklar taşınmadı, taşınılan sandıklardaki seçmenler köylerdeki farklı sandıklara dağıtıldı. İki kardeş farklı sandıkta oy kullanacak. Bu tür hilelere dikkat etmeliyiz. Bu tür hukuksuzlukların yaşanabileceği yerlerde bizim mobil hukuk işleyecek ve arkadaşlarımız hazır olacak” dedi.

Sandıkları korumanın herkesin vatandaşlık görevi olduğunu anımsatan Çiçek, seçim günü herkesin sorumluluk alması gerektiğini kaydetti. Çiçek, şunları kaydetti: “Biz sağduyulu hareket edeceğiz, provokasyonlara gelmeyeceğiz. Bu seçimi mutlaka kazanacağız. Halkımıza da çağrımız budur. Bütün halkımız o gün mutlaka sandığa gidip oyunu kullansın.” (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 19:02

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