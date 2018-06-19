Suriye’den Menbic açıklaması: Karşıyız

Suriye Dışişleri Bakanlığı: Suriye, Türk ve ABD güçlerinin, Menbiç kırsalındaki varlıklarını güçlü bir biçimde kınıyor ve bunu kesinlikle reddediyor.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan Menbic konusunda açıklama geldi. Yapılan açıklamada Türkiye ve ABD’nin Menbiç’e girmesine kesinlikle karşı olduklarının altı çizildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve ABD’nin Menbic’e girmesine kesinlikle karşı olduklarını açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suriye, Türk ve ABD güçlerinin, Menbiç kırsalındaki varlıklarını güçlü bir biçimde kınıyor ve bunu kesinlikle reddediyor. Bu eylemi, Türkiye ve ABD'nin, Suriye'nin egemenliği ile ülkemizin birlik ve barışına karşı saldırganlıklarının devamı olarak görüyoruz."

Açıklamada ayrıca, Türkiye ve ABD'nin Menbiç kırsalındaki söz konusu askeri varlığının 'BM kararlarının aleni bir ihlali olduğu' ifade edilip uluslararası topluma Türkiye ve ABD'nin bu eylemini kınama çağrısı yapıldı.

Suriye Dışişleri yetkilileri, Suriye ordusunun ülkenin tüm topraklarını kurtarmaya kararlı olduğu ifadelerini de kullandı.

Türkiye ve ABD askerleri, Menbic'de bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı açıklanmıştı.

BOZDAĞ: 90 GÜNLÜK BİR TAKVİM

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da “Menbiç'te 90 günlük bir takvim söz konusu" açıklamasında bulundu.

Bozdağ açıklamasında ““YPG'li PYD'li teröristlerin ayrılmasını birlikte yapacağız. Menbiç'in yönetimi nasıl olacak bununla ilgili de teknik çalışmalar devam ediyor. Yerel yönetimde kimlerin yer alacağına ABD ve Türkiye beraber karar verecek.” İfadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Menbic'de bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı açıklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 18:57

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