Van kayyımı, Erdoğan'ın geçeceği yollara gül suyu döktü

Van Büyükşehir Belediyesine atanan kayyım, Erdoğan'ın Van mitingi öncesinde Erdoğan'ın geçeceği yollara gül suyu döktü.

Van Büyükşehir Belediyesi kayyımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van’a gelişi nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklara gülsuyu döktü.

Kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi, AKP-MHP Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Beşyol Meydanı’nda yaptığı miting öncesinde kentteki cadde ve sokaklara gülsuyu döktü. Yine kentte miting alanını çevresinde ise vatandaşların serinlemesi için belediyenin özel araçlarıyla halkın üzerine gül kokulu su püskürtüldü.

Fotoğraf: MA

BELEDİYEDEN MİTİNG BOYUNCA GÜLSUYU

Yaşanan duruma ilişkin belediyenin resmi internet sayfasında paylaşılan habere göre, Van’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı misafir etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar, "Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimizde yapacağı ziyaret bizi oldukça mutlu etti. Kentin genel temizliği, cadde ve sokakların düzeni noktasında göreve geldiğimiz günden bu yana titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bugün ise Sayın Cumhurbaşkanımızın kente gelişi dolayısıyla bir ilk gerçekleştirerek cadde ve sokaklarımıza gül kokusu sıktık. Bunun yanı sıra miting alanı çevresine de Cumhurbaşkanımızın konuşması süresince özel araçlarımızla gülsuyu püskürteceğiz. Bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı Vanlılar olarak gül kokularıyla karşılayacağız” dedi. (Van/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 17:20

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