Ceylanpınar davasında gerekçeli karar: Somut delil yok

Hükümetin çözüm sürecinin bitirilmesine gerekçe yaptığı 2 polisin öldürüldüğü Ceylanpınar davasının gerekçeli kararı çıktı: Yeterli kanıt yok.

Hükümetin çözüm sürecinin bitirilmesine gerekçe yaptığı 2 polisin öldürüldüğü Ceylanpınar davasının gerekçeli kararı çıktı. Kararda, tüm sanıkların beraatı için "Somut delillerle desteklenmeyen soyut iddia ve ihbarlardan başka mahkumiyetlerine yeterli kanıt yok" denildi.

Çözüm sürecinin bitirilmesine gerekçe yapılan Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ın 22 Temmuz 2015 tarihinde öldürülmesine ilişkin Urfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve 1 Mart’ta tüm sanıkların "cinayet" suçundan beraatıyla sonuçlanan davanın gerekçeli kararı yazıldı.



65 sayfadan oluşan gerekçeli kararda iddia makamı, uzun uzun YDG-H'yi tanımlayıp, KCK ve PKK'nin çağrılarına yer verirken, dosyada gözaltına alınan şahıslara atfen sadece olayın işlendiği dairenin yan dairesinde yapılan temizlik çalışması, emniyete yapılan ihbarlar ve yan dairede çıkan parmak izleri delil olarak gösterildi.



Olaydan sonra farklı tarihlerde gözaltına alınıp tutuklanan Hasan Aydın, Hüseyin Aydın, Hasan Işık, Lütfi Abir, Mehmet Naci Yılmaz, Murat Abir, Ömer Kılınç, Sedat Aydın ve Aslan Bulut hakkında savcılık "Kasten öldürme, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, konut dokunulmazlığının ihlali ve 6136 sayılı yasaya muhalefet" iddialarıyla ceza istemişti.

'OLAY MAHALİNDE SANIKLARDAN İZ YOK'

"Sanıklar Lütfi Abir, Murat Abir ve Ömer Kılınç'ın polis memurlarının karşısında bulunan daireyi kiralayıp icra hareketine başladıkları olay gecesi birlikte hareket ettikleri sanıklar Mehmet Naci Yılmaz, Sedat Aydın, Hasan Aydın, Hüseyin Aydın, Aslan Bulut ile Hasan İşık'ın Suriye ülkesinden geçişini sağladığı örgüt mensupları ile birlikte 5 nolu dairenin arka balkon kısmından içeriye sızarak maktulleri iştirak halinde öldürdükleri iddia edilmiştir" diyerek gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, "Olay yerinde sanıklar ile ilgili herhangi bir bulgu, emare veya iz tespit edilememiştir" dedi.

SOMUT DELİL YOK

Gerekçeli kararda mahkeme beraat kararına dair ise şu tespiti yaptı: "Somut delillerle desteklenmeyen soyut iddia ve ihbarlardan başka mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, yüklenen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı tüm dosya kapsamından anlaşıldığından sanıkların CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatlarına karar verilmiştir." (MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 17:00

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