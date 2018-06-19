'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladıkları için 'örgüt propagandası’ ile suçlanan 11 akademisyenin dosyası birleşti.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için ‘Terör örgütü propagandası’ ile suçlanan 11 akademisyenin davaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde 33. Ağır Ceza Mahkemesinde (ACM) devam etti.

İstanbul Üniversitesinden Hülya Kirmanoğlu, Haydar Durak, Fatma Nihan Aksakallı, Yusuf Doğan Çetinkaya, Ahmet Bekmen, İrfan Keşoğlu, İlkay Yılmaz, Marmara Üniversitesi imzacılarından Erol Katırcıoğlu, Galatasaray Üniversitesinden Seçkin Sertdemir, F.A.A, Gözde Aytemur Nüfusçu’nun davalarının üçüncü duruşmaları görüldü.

BİRLEŞEN DAVA SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Bianet’in haberine göre bildiri nedeniyle açılan ilk dava olan İstanbul 13. ACM’deki dava dosyasından istenen belgelerin dava dosyalarına girdiği görüldü. Heyet, 13. ACM’deki dosya ile birleştirme ve 13. ACM’de Bakanlığın izin verdiği, Türk Ceza Kanunu’nun 301. madde yönünden yargılama yapılması için Adalet Bakanlığından izin alınması taleplerini reddetti. Dün görüşen 11 duruşmayı, Seçkin Sertdemir’in dosyasında birleştirdi. Daha önce İstanbul 29. ACM ile 35. ACM’nin bir heyeti kendi bünyesindeki akademisyen dosyalarını birleştirmişti. Böylece kendi bünyesindeki davaları birleştiren mahkeme sayısı üçe yükseldi. Birleşen dosyanın bir sonraki duruşması 17 Ekim saat 10.00’da devam edecek.

İmzacı akademisyenlere yönelik davalar, 5 Aralık 2017’de başladı. 19 Haziran itibariyle 254 akademisyenin ilk duruşmaları görülürken içlerinden 15 kişinin davasında karar açıklandı. 15 akademisyen için de 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Galatasaray Üniversitesinden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel ve Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın cezası dışında bütün cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 16:52

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