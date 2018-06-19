Gazeteciler Cemiyeti ifade özgürlüğü raporu

Gazeteciler Cemiyeti tarafından açıklanan Mayıs ayı ifade ve basın özgürlüğü raporunda, seçimde gazetecilik adına kötü bir sınav verildiği belirtildi.

Gazeteciler Cemiyeti, Mayıs ayı ifade ve basın özgürlüğü raporu açıkladı. Özgürlük için Basın Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporda, basın ve ifade özgürlüğü üzerinde uygulanan baskılar vurgulanırken, seçim sürecinde ‘gazetecilik adına kötü bir sınav verildiği’ tespit edildi. 42 sayfalık raporda, basın ve ifade özgürlüğü açısından olumlu gelişmeler sadece 3 sayfalık bir yer bulabildi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 24 Haziran Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde fırsat eşitliğine dayalı kampanya süreci açısından gazetecilik mesleği adına kötü bir tablo oluştuğunu vurguladı. Türkiye’nin kendi demokratik geleneği bakımından özgürce seçimler yapması gerektiğini anımsatan Bilgin, bunun için temel dayanak olan basın ve ifade özgürlüğünde olumlu gelişmelere tanıklık edilemediğini dile getirdi.

‘TRT YAYIN POLİTİKASINI GÖZDEN GEÇİRMELİ’

Gazeteciler Cemiyeti, Özgürlük için Basın (ÖiB) programı kapsamında Mayıs 2018 dönemi raporu yayınlanması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Bilgin, “Raporumuzda detaylı şekilde aktarıldığı üzere olağanüstü hal (OHAL) koşulları altında gerçekleşen seçim sürecinde muhalefet sıklıkla engellemeleri gündeme taşımaktadır. Bu noktada kamu yayıncılığı yapmakla sorumlu TRT’nin eleştirilerde hedef haline geldiği görülmekte olup RTÜK’ün verileri itibariyle de TRT’nin muhalefet partileri ve adaylarına çok az yer verdiği teyit edilmektedir. Ülkemizde uzun yıllar seçim öncesi tartışma programlarıyla, haberleriyle seçim süreçlerindeki tempoyu iktidarı ve muhalefetiyle ekranlara taşıyan TRT’nin tek taraflı yayıncılık ile anılmasını üzüntüyle karşılıyoruz” dedi. Bilgin, mensupları arasında çok sayıda TRT emekçisi de olan Gazeteciler Cemiyeti olarak TRT’nin kurum tarihine ve saygınlığına uygun şekilde en kısa sürede yayın politikasının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

‘ÇOK SESLİLİK AÇISINDAN EROZYON’

Geçtiğimiz dönemde Türkiye’nin en büyük medya yapılanmalarından birisi olan Doğan Medya Grubu’nun el değiştirmesiyle birlikte endişe duyduklarını kamuoyuna açıkladıklarını hatırlatan Bilgin, ne yazık ki Mayıs ayı raporunda kayda geçtiği üzere bu endişeleri doğrulayan gelişmeler yaşandığını da ifade etti. Bilgin, “Raporumuzda derlenen gelişmeler incelendiğinde artık Demirören Holding’in bünyesindeki Hürriyet, CNN Türk gibi medya kuruluşlarında yönetim değişiklikleri ardından çok sayıda işten çıkarmaların yapıldığı görülmektedir. Bu durum sadece son yıllarda hızlıca artmış işsiz gazeteci sayısına yeni eklemeler olması anlamına gelmenin yanı sıra, medyada çoğulculuk, çok seslilik açısından yaşanan erozyonu da işaret etmektedir” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ KARNSİ OLUMSUZ ETKİLENDİ’

Raporda görülebileceği üzere sosyal medya paylaşımları nedeniyle ülke genelinde çok sayıda vatandaş aleyhine soruşturma ve yargılama yapıldığını kaydeden Bilgin, bunun hoşgörü, özgürlük, serbest düşünce ve ifade koşulları altında gerçekleşmesi gereken seçim döneminde Türkiye’nin demokrasi karnesini olumsuz etkilediğini anımsattı.

Gazeteciler Cemiyeti’nin “kamu yararı” için faaliyet gösteren bir meslek örgütü olarak eleştirel ve denetleyici görüşlerini iktidarı ve muhalefetiyle Türkiye için ifade ettiğini söyleyen Bilgin, kamuya hizmet etmeyi gazetecilik mesleğinin temel amacı olarak kabul ettiklerini vurguladı. Bu anlamda, ÖiB programıyla da, Türkiye’ye ve geleceğine hizmet verildiğini belirten Bilgin, Mayıs ayı raporunda da ülkedeki basın ve ifade özgürlüğüne ilişkin tüm gelişmeleri derli toplu şekilde kamuoyuna tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak sunduklarını açıkladı. (MEDYA SERVİSİ)

ÖiB Mayıs 2018 raporuna ise http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr/wp-content/uploads/2018/06/OiB_Mayis_2018.pdf ve pressforfreedom.org internet adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 15:56

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