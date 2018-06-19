Evrensel dağıtımına polis engeli!

Denizli'de Evrensel Gazetesi dağıtımı yapan genç, polisler tarafından engellendi.

Hilmi MIYNAT

Denizli

Bugün öğle saatlerinde Denizli’de gazete dağıtımı yapan genç devriye gezen polislerin engellemesiyle karşılaştı. Pamukkale ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinde bir genç Evrensel Gazetesi dağıtırken devriye gezen polisler tarafından engellendi. Elinde gazetelerle sokakta yürürken devriye polisleri önünü keserek ‘Ne yapıyorsun, bu gazete kimin neden dağıtıyorsun sorularını’ sordu. Polisler, “Evrensel Gazetesi, İstanbul’da basılıyor künyesi de iç sayfalarında yazıyor’ cevabını veren gencin kimliğini istedi. Gencin neden alıkoyulduğunu sorması üzerine polisten; “Biz istediğimizi istediğimiz zaman durdururuz. Şüpheli gördük ki durdurduk bize bu soruyu soramazsın” yanıtını aldı.

POLİS PROVOKASYON YARATMAK İSTEDİ!

Elinde sigara olan gence “At o sigarayı benden izin aldın mı ben sana böyle bir izin verdim mi?” diye çıkışarak provokasyon yaratmaya çalışan polise karşı sakinliğini koruyan genç; “Okumak isteyen vatandaşa gazete dağıtıyorum. Diğer gazeteler nasıl ki hiçbir engelleme olmadan serbestçe dağıtılabiliyorsa ben de bayiden aldığım bu gazeteleri serbestçe dağıtıyorum. Hiçbir suç unsuru yokken beni gereksiz alıkoyuyorsunuz” dedi. Bunun üzerine ekipler gencin GBT’sine bakarak Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’yi aradı. Suç unsuru bulamayınca “ Kaymakamlıktan izin al öyle dağıt. Seni uyarıyoruz dağıtmaya devam edersen işlem yaparız” diyerek tehdit eden polisler el koyduğu gazeteyi geri vererek genci serbest bıraktı.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 15:32

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