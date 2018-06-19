İTO: Sandığa giderken bizi hedef gösterenleri unutmayalım

Seçimlere dair basın toplantısı düzenleyen İstanbul Tabip Odası 'Oy verirken her fırsatta bizi hastalara hedef gösterenleri unutmayın' çağrısı yaptı

İstanbul Tabip Odası, hekimlere "Lütfen oy kullanırken mesleğimizi itibarsızlaştıran, emeğimizi değersizleştirenleri, her fırsatta bizi hastalara hedef gösterenleri, doktor efendi dönemi bitti diyenleri, üniversitelerimizi bölenleri unutmayalım" çağrısı yaptı.

İstanbul Tabip Odası, 24 Haziran seçimlerine ilişkin tutumlarını kamuoyuyla paylaşmak üzere Cağaloğlu’da bulunan binalarında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya; İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk ve hekimler katıldı. Açıklamanın yapıldığı salona, “Çaresi yok usta biz kazanacağız” pankartı asıldı.

‘ŞEHİR HASTANELERİ TİCARİLEŞMENİN SON NOKTASI’

Toplantıda ilk sözü alan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, iyi hekimlik değerlerinin yıprandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, bu nedenle partilerin seçim beyannamesinde tekrar eski sosyal devlet anlayışına gidileceğini açıkladıklarını söyledi. Geçmiş dönemlerde de sağlık hizmetlerinde eksikliklerin olduğunu ifade eden Saip, “Ama o dönemde kışkırtılmış bir başvuru, kışkırtılmış bir tetkik istemesi ve performansa dayalı sistem yoktu. Bunlara geçişle birlikte sağlık sisteminde ciddi yıpranmalar oldu. Özellikle şehir hastaneleri ticarileşmenin son noktası olacak” diye konuştu.

‘NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ İSTİYORUZ’

TTB Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk de 24 Haziran seçimlerine giderken yeni seçilecek hükümetten beklentilerini daha önce açıkladıklarını belirterek, “Başta OHAL’in kaldırılması, KHK ile işinden atılanların işlerine geri dönmesi, şehir hastaneleri modelinden vazgeçilmesini istiyoruz. Herkese eşit ve nitelikli sağlık hizmeti istiyoruz. Hastalarımıza ayırabileceğimiz yeterli süre, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret, aklın ve bilimin ışığında hekimlik yapmak istiyoruz” dedi.

‘TEK ADAM REJİMİNE KARŞI DEMOKRASİYİ SEÇELİM’

Bütün hekimleri oy kullanmaya çağıran Öztürk, şöyle devam etti: “Sandığa giden arkadaşlarımız sandıklarına sahip çıksın. Lütfen oy kullanırken mesleğimizi itibarsızlaştıran, emeğimizi değersizleştirenleri, her fırsatta bizi hastalara hedef gösterenleri, doktor efendi dönemi bitti diyenleri, üniversitelerimizi bölenleri unutmayalım. 25 Haziran günü bütün bir ülke olarak umutlu bir geleceğe uyanmak için karanlığa karşı aydınlığı, gericiliğe karşı çağdaşlığı, istibdatta karşı hürriyeti dinciliğe karşı renkliliği, savaşa karşı barışı, diktatörlüğe karşı demokrasiyi, tek adam rejimine karşı demokrasiyi seçelim. Eğer hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse çaresi yok usta biz kazanacağız.”

Ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Öztürk, “AKP’nin seçim beyannameleri hep sözde kalıyor. CHP son iki seçimdir güzel şeyler yapıyor; ama bize uyan en iyi beyanname HDP’nin beyannamesidir” dedi. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 15:30

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