Pomaklar AKP’li Akyol’dan özür bekliyor

AKP'nin Yalova Milletvekili adayı Meliha Akyol'un Pomaklarla ilgili skandal sözlerine Pomak Dernekleri Federasyonu tepki gösterdi.

AKP Yalova Milletvekili Adayı Meliha Akyol’un “Ezik insanlar, kendisini ifade edemeyen” yönelik sözlerine Pomaklar tepki gösterdi ve özür beklediklerini açıkladı.

Pomak Dernekleri Federasyonu Genel Mali Sekreteri Sezer Ayhan Umut, Akyol’un göçmenlere yönelik sözleri ile ilgili şu açıklamada bulundu:

“AKP Yalova milletvekili adayı Melike Akyol’un Balkan Göçmenleri için sarf ettiği ‘Batı Trakya’dan ordan burdan gelen ezik insanlar, kendisini ifade edemeyen’ sözünün, Tükiye Cumhuriyeti’nin asli unsurlarından olan Rumeli ve Balkan Göçmenlerini aşırı derece üzmüş ve rencide etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylemiş olduğu gibi, Muharicler Kaybedilmiş Toprakların Aziz Hatıralarıdır.

Konu ile ilgili olarak Meliha Akyol'un tüm Rumeli ve Balkan Camiasından özür dilemesini beklediğimizi ve bu işin takipçisi olacağımızıkamuoyuna ve hemşerilerimizin bilgilerine arz ediyorum” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 14:53

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