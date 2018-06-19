Tavuklarına saldıran köpeği tüfekle öldüren müezzin serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle köpeği tüfekle öldüren müezzin F.D. serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tüfekle ateş ettiği köpeği öldürdüğü için gözaltına alınan müezzin F.D. serbest bırakıldı.

Körfez Tütünçiftlik sahilinde, pazartesi öğleden sonra, boğazından vurulan köpeği gören Öztekin Çelikhas, köpeği aracına alarak bir veteriner kliniğine götürmek üzere yola çıktı. Köpek yolda ölürken, veteriner tüfekle ateş edilerek vurulduğunu söyledi. Bir akaryakıt istasyonu yöneticisi Vehbi Kıranşal sosyal medya hesabından köpeğin fotoğraflarını paylaşarak, "Kocaeli Körfez Çiftlik Sahili vapur iskelesi yakınlarında boğazından saçma ile vurulmuş bir köpek, arkadaşlarımızın çabalarına rağmen kurtarılamadı. Emniyetimizden ve belediye ekiplerimizden bu canilerin bulunmasını ve toplum önünde ifşa edilmesini bekliyoruz" diye tepki gösterdi.

Yapılan şikayetler üzerine ilçede bir camide müezzinlik yapan F.D.'nin evinin önünde bulunan kümesindeki tavuklara saldırdığı iddiasıyla köpeği tüfekle ateş edip öldürdüğü belirlendi. F.D gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. F.D. emniyetteki ifadesinde köpeğin tavuklara saldırdığını, çocukları korkuttuğunu anlattı. Köpeğe korkutmak için ateş ettiğini iddia eden F.D., vurulduğunu görünce yardım etmek için peşinden gittiğini ancak yetişemediğini söyledi. F.D., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. F.D. hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Köpeğe ateş eden F.D. gözaltındayken açıklama yapan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Zaman zaman toplumumuzda ölçüyü kaçıran, hayvanlara karşı gerekli sevgiyi beslemeyen insanlar türedi. Biz de böyle bir üzücü hadiseyi öğrendik. Hemen emniyetimizi aradık ve faili yakalandı. Şu anda gözaltında şahıs. Kendisine saygısı olmayan, hayvana saygısı olmayan, topluma saygısı olmayan insanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını isterim. Biz ilçemizde hayvanlar için kedi, köpek, kuş yuvaları yapıyoruz. Halkımızı hayvanlara karşı duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

MÜFTÜ ERDOĞAN: MÜFTÜLÜĞE BAĞLI KADROLU ÇALIŞAN DEĞİL

Körfez İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, şahsın müftülüğe bağlı kadrolu çalışan olmadığını, zaman zaman namaz kıldıran bir gönüllü olduğunu söyledi. İslamda canlıya zarar vermenin hiçbir zaman doğru bulunmadığını belirten Erdoğan, "Bilinmelidir ki bir canlıya zarar vermek dinimizde hiçbir zaman doğru bulunmamıştır. Köpeğe yapılan bu davranış ve kötü muamele dinimizce yasaklanan bir durumdur. Kamuoyunda müezzin olarak tanımlanan bu şahıs müftülüğümüzün kadrolu çalışanı ve müezzini değildir. Kendisi inşaat işleriyle uğraşmaktadır ve adı geçen camimizde zaman zaman namaz kıldıran bir gönüllü müezzindir. Bunu namaz kıldırmasını bilen her vatandaş da yapabilir" dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Sosyal medya üzerinden köpeğin vurulduğunu paylaşan akaryakıt istasyonu yöneticisi Vehbi Kıranşal, "Arkadaşlarımız yaralı köpeği veterinere götürmüşler ve veteriner boğazından vurulduğunu söylemiş. Bende hem tepki gösterilmesi açısından ve bu tür insanların ceza alması gerektiğini düşünerek sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundum. Duyarlı vatandaşlarımız da destek verdiler. Köpeği vuran şahsın karakolda gözaltında olduğunu öğrendik" diye konuştu.

'KUCAĞIMDA CAN VERDİ'

Yaralı köpeği veterinere götürürken kucağında can verdiğini belirten müteahhit Öztekin Çelikhas, "Dün saat 17.00 civarlarında sahilde boğazından kan akan köpeği gördük. Köpek çok kan kaybetmişti. Zabıtaya durumu bildirdik. Zabıtanın geç gelebileceğini düşünerek hemen kucaklayıp kendi aracımızla veterinere götürürken yolda kucağımızda can verdi. Veteriner tüfekle vurulduğunu söyledi. Çok üzüldük bu duruma. Kimin ateş ettiğini görmedik." (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 09:44

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