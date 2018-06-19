Süperpak işçileri sıfır zam dayatmasına karşı greve çıkıyor

MM Süperpak Ambalaj'da yüzde sıfır zam dayatmasına tepki gösteren Selüloz-İş üyesi işçiler greve çıkıyor.

Metehan UD

İzmir

Ambalaj üreticisi Süperpak'ta yüzde sıfır zam dayatması üzerine grev kararı alındı. Son anda bir anlaşma sağlanmaması halinde Selüloz-İş üyesi işçiler yarın greve çıkacak.

Avusturya merkezli Mayr-Melnhof Packaging Şirketi'ne ait MM Süperpak Ambalaj'ın İzmir, Karaman ve Gaziantep'te bulunan üretim tesislerinde 250 civarında işçi çalışıyor. Ocak ayında başlayan görüşmelerde sendika net maaş üzerinden 475 lira zam talep etti. Patron temsilcileri ise üretimin düşüklüğünü ileri sürerek sıfır zam dayattı. Arabulucu sürecinde de anlaşma sağlanamaması üzerine sendika 20 Haziran’da greve çıkacağını duyurdu. Fabrika yönetimi de bunun üzerine lokavt kararı aldı.

İşçilerin ücretinin asgari ücretin biraz daha üzerinde olduğu fabrikada, sözleşmelerin tıkanması fabrika yöneticilerinin değişmesiyle başladı. Önceki yönetim 300 liralık brüt zam önerisinde bulunmuş, yeni gelen yöneticiler bu zam önerisini geri çekmişti.

‘ANLAŞMA YOKSA GREV VAR’

Selüloz-İş Torbalı İşyeri Baştemsilcisi İsmail Güderoğlu, “Bize iki yıl zamsız sözleşme önerildi. Sosyal taleplerimizle ilgili de sıkıntı yaşıyoruz. Fabrikanın kısa süre önce genel müdürü değişti, yeni müdür bize zam yapamayacaklarını ifade etti. Bunun üzerine grev kararı aldık. Eğer bir gelişme olmazsa grevimiz başlayacak. Hakkımızı alacağız” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 14:28

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