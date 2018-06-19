İnce’nin Antep mitingine katılanlar: Özgürlük için 'tamam' diyoruz

Muharrem İnce'nin Antep'te düzenlediği mitinge katılan yurttaşlarla 24 Hazirna seçimlerini konuştuk.

Gülşah ÖZANAR

Deniz KAR

Antep

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce dün Antep’teydi. Demokrasi meydanında miting yapan miting oldukça kalabalıktı. Mitinge katılanlarla seçimleri konuştuk. İnce’ye olan güvenin tam olduğunu belirten yurttaşlar, iktidarın yarattığı olumsuzluklara karşı insanların yeni bir dalga beklediğini belirtiyorlar.

Emekli bir yurttaşla konuşmaya başlıyoruz. Bu mitingin Antep’te son zamanlarda görülen en kalabalık miting olduğunu söyleyerek başlıyor. Bunun Türkiye genelinde Muharrem İnce’nin yakaladığı yükseliş ivmesinin bir göstergesi olduğunu söyleyen yurttaş "Bu sandıklara da yansıyacak ve 24 Haziran’da Erdoğan indirecek. Bu kalabalık en büyük kanıtıdır” diyor. Talepleriniz nedir dediğimizde ise; her şeyden önce demokrasi, barış, basın özgürlüğü cevabını alıyoruz.

‘GELECEK İÇİN TAMAM DİYORUZ’

Mitinge katılan kadınlarla konuşmaya başlıyoruz. “Kadın haklarının savunucusu olsun istiyoruz. Ayrımcılık istemiyoruz. Ülke inanılmaz şekilde ayrılmaya çalışılıyor ama Muharrem İnce’ye güveniyoruz. Gönlümüz ondan yana. İnanılmaz bir uyanış var” diyor ve devam ediyorlar: “Kalabalık çok güzel, söylemleri çok güzel, çocuklarımızın geleceği için, özgürlük için tamam diyoruz.”

‘OLUMSUZLUKLARA TEPKİ VAR’

Antep Barosu eski başkanı Bektaş Şarklı ile sohbet ediyoruz. Konuşmasına "Güzel bir hava hakim" diyerek başlıyor. “Yıllardan beri AKP iktidarının getirdiği olumsuzluğa karşı insanlar barış, kardeşlik özleminde ve huzur istiyor. Bunları da Muharrem İnce’nin bu dönem gerçekleştireceğine dair inancımız var. Olumlu bir rüzgar yarattığı inancındayım. 1989’dan bu yana bütün mitingleri takip ederim. Şu anda insanlarda iktidarın getirdiği olumsuzluğa karşı tepki var. 16 yıldan bu yana esnafı da, işçisi de, avukatı da, doktoru da şikayetçi. İnsanlar yeni bir dalga bekliyor. Bunu İnce’nin gerçekleştireceğine dair inancımız tam. Başarılı olacağına inanıyoruz. Türkiye’de Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi herkesin iktidarın değişmesine ihtiyacı var” diyor.

'HDP BARAJI AŞACAKTIR'

HDP’nin barajı aşmasının önemini sorduğumuzda ise “HDP de barajı aşacaktır. Gerektiğinde CHP seçmeni stratejik davranabiliyor. İYİ partiye de destek verebilir, Saadet Partisine de. HDP’nin baraj altında olması demek, bu bölgede milletvekillerinin kaybedilmesi demek. Seçmen buna göre bir tutum sergileyecektir” cevabını veriyor.

‘ADALETE İHTİYAÇ VAR’

“Mitingin kalabalığı gayet fazla. Ben geçen sene de geldim ama bu çok daha kalabalık” diyerek sözlerine başlıyor bir yurttaş. “Ben inanıyorum ilk turda alacaktır. Sesi sesimiz olacaktır. Biz ailecek sandıkların başındayız zaten, koruyacağız oylarımızı. Kalabalığımız çok güzel, kazanacağız. Türkiye’nin adalete ihtiyacı var. Muharrem İnce bunu yapabilecek güçte” diye ekliyor.

'ANTEP'İ KALESİ GİBİ GÖREN AKP, O KALEYİ KENDİ ELLERİYLE YIKTI'

“Bu kadar kalabalık beklemiyordum” diyen bir işçi ile sohbetimize devam ediyoruz. Uzun süredir dokuma işinde çalıştığını söylüyor öncelikle. “İnancımız tam. İlk turda kesin alacağız, her şey belli. AKP Antep’i kalelerinden biri gibi görüyordu. Artık kaybetti, kendi eliyle yıktı o kaleyi” diyor.

Atanamamış bir öğretmen ile konuşuyoruz. “Bana umut veriyor. Umarım Türkiye’ye de umut verir ve gerçekten kazanır. Her şey güzel olur, zafer güzel olur” diyor. Seçimlerle ilgili kaygılarını da dile getiriyor: “Umarım son dakika fakirliğimiz üzerinden yapılan demogojiler, reklam propagandalarıyla insanlara değer verdiklerini savunarak, asıl onları vurmazlar. Son günde değişiklikler olmaz umarım. Çünkü maddi imkanları olmayan insanlarımız çok ve 'Seçim öncesinde beni düşündü, mutlaka seçimden sonra da düşünür' duygusu ile değişiklik yapıyor.”

"Bir kadın olarak talepleriniz nedir Muharrem İnce’den?" sorusunu soruyoruz. “Programı okudum. Kadın olarak bize zaten hemen hemen her şeyi sunuyor. Şüphem yok, sunduğu her şeyin arkasında duracaktır. En önemlisi eğitimci bir insan, kökten geliyor, Anadolu’dan geliyor. Onun da dediği gibi kapımı herkes çalacak ben sarayda değil, halkımın bana sunduğu yerde olacağım ve herkes rahatlıkla girecek” diyerek sözlerini bitiriyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 14:22

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