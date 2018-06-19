Şırnak'ta iki ayrı saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı

Şırnak Güçlükonak'ta dün gece ve bu sabah yola yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsalında dün gece ve bu sabah PKK tarafından yola yerleştirilen iki ayrı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 askerin yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı.

İlk saldırı Güçlükonak ilçesi kırsalındaki güvenlik üs bölgesi yolunda gerçekleştirildi. Bu saldırıda 1 asker yaşamını yitirdi 2 asker yaralandı. Bugün sabah saatlerinde de aynı bölgede el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.

Aynı bölgede dün akşam ve bu sabah meydana gelen 2 ayrı olayda, toplamda 2 asker hayatını kaybederken olurken, 3 asker de yaralandı.

Yaşamını yitiren askerlerden Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in (20) cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesine ulaştı. (DHA)

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