Gazeteci Çiğdem Toker’in davası 6 Aralık’a ertelendi

Gazeteci Çiğdem Toker'e Bayburt Grubu’na ait iki şirketin açtığı toplam 3 milyon TL’lik iki tazminat davası 6 Aralık'a ertelendi.

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker’in köşe yazıları hakkında Bayburt Grubu’na ait iki şirketin açtığı toplam 3 milyon TL’lik iki tazminat davasından biri görüldü. Toker’in “Rusya’ya dometesler de Bayburt’tan” yazısı hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, delillerin sunulması için dava 6 Aralık’a ertelendi.

Bayburt Grubu’na ait Agrobay Seracılık ve Şenbay Madencilik firmaları “Ticari itibarlarının sarsıldığı” gerekçesiyle Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e iki köşe yazısı hakkında dava açtı. İki şirketin de 1.5 milyon TL’lik açtığı iki manevi tazminat davasına konu olan köşe yazılarında, milyar dolarlık kamu ihalelerini alan Bayburt Grubu’nun iktidarla olan ilişkileri ele alınıyor. Çiğdem Toker’in “Rusya’ya dometesler de Bayburt’tan” başlıklı köşe yazısı hakkında açılan davanın ilk duruşması, dün Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

AVUKATLAR EK SÜRE İSTEDİ

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve çok sayıda gazetecinin takip ettiği duruşmada, davacı Agrobay Seracılık şirketinin avukatı kanıtları sunmak için ek süre istedi. Toker’in avukatı da delillerin sunulması için ek süre istedi ve davanın reddini talep etti. Çiğdem Toker davaya konu edilen yazının ifade özgürlüğü sınırları içinde kaleme alınmış bir yazı olduğunu dile getirdi. Hakim davayı 6 Aralık 2018 tarihine erteledi. Hakim duruşma sonunda “Elimizde derdest bin dosya var” diyerek yakındı. (Ankara/EVRENSEL)

Şeffaf olmayan kamu ihaleleri verilen iki şirketin iktidarla ilişkisini sorgulayan gazeteci @CigdemToker’e yazıları nedeniyle 3 milyon TL’lik iki tazminat davası açıldı. Yanındayız, bir aradayız. #GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/yYYGNmqHnX — GazetecilerSendikası (@tgs_org_tr) 19 Haziran 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 13:04

www.evrensel.net