Yıldırım'dan F-35 açıklaması: Karar talihsiz bir gelişme

Başbakan Binali Yıldırım ABD Senatosu’nun Türkiye’ye F-35 satışını bloke eden karar tasarısını onaylamasını, 'Esef verici' diye yorumladı.

ABD Kongresi'nin F-35 kararını değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil" diyerek tepkisini gösterdi.

İzmir'de medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme, Türkiye alternatifsiz değil. ABD Senatosu'nun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler stratejik ortaklık ruhuna aykırı" dedi.

ABD Senatosu Savunma Bakanlığı'na 2019 yılında 716 milyar dolarlık bütçe ayrılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak da bilinen Savunma Bakanlığı bütçesine ilişkin tasarının Türkiye bölümünde Türkiye'ye yüz adet F-35 savaş uçağı satılmasının bloke edilmesi gerektiğini öngören bir bölüm de yer alıyor. Tasarıda buna gerekçe olarak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma hava savunma sistemleri almasından duyulan endişe ile bazı Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması gösterildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 12:37

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