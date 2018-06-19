Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı

Katıldığı bir TV programından

Gazeteci ve yazar Hakan Gülseven, Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’a yönelik hakaret iddiasıyla açılan davada tutuklandı.

Gazeteci ve yazar Hakan Gülseven bugün Ayvalık Adliyesi’nde hakkındaki çıkarılan yakalama kararı sonucu tutuklandı.

İleri Haber’in haberine göre, Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’a yönelik hakaret iddiasıyla hakkında hüküm bulunan Gülseven, Yurt Gazetesinde yer alan yazısına yönelik açılan davanın sonucu olarak mahkum edildiği tazminatın gazete yönetimi tarafından ödenmemesi sebebiyle Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 12:20

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