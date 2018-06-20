Gazeteci Hakan Gülseven tahliye oldu

Gazeteci ve Yazar Hakan Gülseven, Eski Sakarya Valisi Coş’a yönelik hakaret iddiasıyla açılan davada tutuklandı. Ertesi gün tahliye edildi.

Gazeteci Hakan Gülseven bir yazısı nedeniyle mahkum olduğu tazminat cezasını ödeyemeyince 19 Haziran'da cezaevine gönderildi. 20 Haziran'da ise tahliye edildi.

Hakan Gülseven, Yurt gazetesinde 11 Kasım 2013 tarihinde yayınlanan ‘Gavat’ Üzerine…’ başlıklı yazısı nedeniyle ‘kamu görevlisine kamu görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla hüküm giydi.

Mahkum edildiği 10 bin TL’lik tazminatı gazete yönetiminin ödememesi üzerine gazeteci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bir başka davada ifade vermek üzere Ayvalık’ta mahkemeye giden Gülseven, burada gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldı. Hakkında tutuklama kararı verilen Gülseven, Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Gülseven, akşam saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan serbest bırakıldığını duyurarak kendisiyle dayanışma gösteren ODTÜ'lü eski dostlarına teşekkür etti.

VALİ'YE TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ

Vali Hüseyin Avni Coş'un 10 Kasım 2013 töreninde hükümet aleyhine protestolar sırasında protestocularında birine yönelik 'G…' şeklindeki hitabı ile ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararının gerekçesi de hakaret suçunun hakarete uğrayan kişinin şikayetine bağlı bir suç olması ve Vali Coş hakkında ise bir şikayetin olmaması şeklinde açıklanmıştı. Vali Coş 22 Mayıs 2014'te ise Sakarya Valiliği'ne atanmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 21:16

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