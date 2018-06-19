Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 11:53
CHP'nin 'Göz göze gelmek istemem' adlı reklam filminden
CHP'den yeni reklam filmi; Göz göze gelmek istemem
19 Haziran 2018 11:49
Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Sanat Müziği bestekarı Alaaddin Şensoy’un eseri 'Göz göze Gelmek İstemem'den aranje edilen reklam filmini yayınladı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 24 Haziran 2018 seçimleri için hazırlanan reklam filminde ünlü TSM bestekarı Alaaddin Şensoy’un eseri 'Göz göze Gelmek İstemem” aranje edildi. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 11:53
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