Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: İkili eğitime son vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, '2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime Türkiye'de son vereceğiz' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Anadolu Ajansı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:

♦ "Bu aziz millet bu zamana kadar hep sağduyuyla, en doğru şekilde karar verdi. 24 Haziran'da da bir önceki seçimlerden daha büyük bir sorumlulukla, evlatlarının geleceği için, Türkiye'nin geleceği için çok doğru, yerinde, sağlıklı bir karar vereceklerine inanıyorum.

♦ "Bizim inancımız odur ki AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek. Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Meclis'te Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız diyoruz."

♦ "58 bin derslik ihtiyacımız var. 47 bin dersliği şu anda planlıyoruz, yapıyoruz."

♦ "2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime Türkiye'de son vereceğiz."

♦ Öğretmenlerimize her 4 yılda bir, öğrencilere de 5. ve 9. sınıflarda yeni bilgisayar vereceğiz.

'EN BÜYÜK REFORMLAR EĞİTİMDE YAPILDI'

♦ "16 yıllık dönemde en büyük reformlar eğitimde yapıldı."

♦ "Muhalefet partileri, kaliteli eğitimden bahsediyorlarsa bu AK Parti'nin eğitimdeki başarısıdır."

♦ "Liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda kesinlikle müfredat dışı hiçbir soru sorulmadı." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 11:15

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