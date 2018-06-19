Siirt'te askeri araca saldırı: 1 asker yaşamını yitirdi, 2 yaralı

Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama yaşandı. Patlamada 1 asker yaşamını yitirirken 2 asker de yaralandı.

Siirt'te Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'liler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker yaşamını yitirdi, 2 asker de yaralandı.

Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı patlatıldı. Patlamada, 3 uzman çavuş yaralandı. Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Siirt 3'üncü Komando Tugayı'na getirildi, buradan da ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 2 askerin de durumunun ağır olduğu bildirildi. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 09:14

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