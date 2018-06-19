ABD uzayda ordu kuracak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 6. kolu olarak uzay gücü kurulması için talimat verdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, silahlı kuvvetlerin 6. kolu olarak bir "Uzay Kuvvetleri" kurulması için Savunma Bakanlığına talimat verdiğini açıkladı.

Beyaz Saray'da yapılan Ulusal Uzay Konseyi toplantısında Amerikan ordusunun yeni yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD'nin sadece yeryüzünde değil, uzayda da etkin olması gerektiğini vurguladı. "Bu büyük bir adım. Hava Kuvvetlerimiz olacak, ayrıca Uzay Kuvvetlerimiz olacak; ayrı fakat eşit" açıklamasını yaptı.

Konuşmasının ardından orduya "Uzay Kuvvetleri" kurulmasına ilişkin talimatnameyi imzalayan Trump, ayrıca uzaydaki atıklar konusunda da ilgili birimlere yetki verdi.

KARARIN KONGREDEN ONAY ALMASI GEREKİYOR

Trump'ın bu kararı özellikle Amerikan Hava Kuvvetleri'ne zarar verebileceği gerekçesiyle eleştiriliyor. Karara ilişkin bütçenin Amerikan Kongresi'nde onaylanması gerektiğini hatırlatan Demokrat Partili Senatör Bill Nelson tepkisini twitter hesabından yaptığı paylaşımda ortaya koydu.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, bazı üst düzey askeri yetkililerin söz konusu öneriyi doğru buldukları, ancak hayata geçmesinin zaman alacağını dile getirdikleri ifade edilmişti.

Amerikan ordusu; Kara Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenliği komutanlıklarından oluşuyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 08:11

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