İzmir'den HDP ve Demirtaş'a destek açıklaması

İzmir'de 307 avukat, yazar, sinemacı, öğretim görevlisi, mühendis, profesör, öğretmen ve hekim HDP ve Demirtaş'a oy vereceğini açıkladı.

300'ün üzerinde İzmirli yurttaş yaptıkları açıklama ile 24 Haziran'daki seçimlerde Selahattin Demirtaş'a ve HDP'ye oy vereceklerini açıkladılar.

24 Haziran'daki seçimlere sayılı günler kala İzmir'de aralarında avukat, yazar, sinemacı, öğretim görevlisi, mühendis, profesör, psikolog, öğretmen ve hekimlerin olduğu 307 yurttaş tek adama dur demek ve toplumun barış, adalet ve demokrasi temelinden yeniden inşası için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaşı, milletvekilliği seçimlerinde ise Halkların Demokratik Partisi'ni destekleyeceklerini belirtti.

Tepekule Kongre Merkezi'ndeki basın toplantısında aydınlar adına ortak açıklamayı barış imzacısı akademisyen Ayşen Uysal ve Serdar Tekin okudu.

Mevcut iktidarın ülkeyi yönetmesinin artık mümkün olmadığının ifade edildiği "Toplumu kutuplaştırarak, milliyetçiliği kışkırtarak, ülkeyi sürekli yeni çatışma ve savaşlara sürükleyerek, kentleri, yaşam alanlarını, doğal varlıkları yaşamı tehlikeye atacak şekilde talan ve yağmaya açarak iktidarda kalma çabası iflas etmiştir. 80 milyon yurttaşın geleceğiyle ilgili kararları 1 kişinin aldığı, OHAL’in kalıcılaştığı, anayasanın ve hukukun hükmünü yitirdiği bu durum daha fazla sürdürülemez. Türkiye halkları bugün iktidara tek bir şey söylüyor: T A M A M" denildi.

Demirtaş ve HDP'nin desteklenmesinin gerekçesi şu şekilde açıklandı "Çünkü, HDP Türkiye toplumunun geleceğini Barış, Adalet ve Demokrasi temelinde yeniden inşa etmek isteyenlerin, bunu birlikte başarabileceğimize inananların partisidir. Çünkü, ortak vatanda farklılıklarımızla bir arada yaşamak, kıvançta ve tasada birlikte olmak için barış istiyoruz! Çünkü, herkesin hakkını alması ve haysiyetle yaşaması için adalet istiyoruz! Çünkü, özgür yurttaşlar olarak kendi kendimizi yönetmek için demokrasi istiyoruz! Çünkü, temiz hava, su ve gıda istiyoruz, çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye, yaşana bilir bir dünya bırakmak istiyoruzVe çünkü, İzmir’de, Aydın ve Muğla’da, Manisa, Uşak ve Denizli’de HDP’ye verilen her oy baskıya ve baraja son demektir. Temsilde hakkaniyet demektir. Selahattin Demirtaş’ı ve HDP’yi destekliyoruz, çünkü “bizimle değişir!".

Metni imzalayanlar arasında İnsan hakları savunucusu Akın Birdal, barış imzacıları akademisyenler Cem Terzi, Nilgün Toker, Zerrin Kurtoğlu, Yeşim Ediz Şahin, Aslı Davas, Aydın Arı, müzisyen İlkay Akkaya, Yazar Nabi Yağcı, Şair Hayri Yetik, Yazar Sevim Korkmaz Dinç Hekim Zeki Gül, Zehra Mete, Efsun Akbaş, Türkcan Baykal, avukat Senih Özay, Arif Ali Cangı, Zöhre Dalkıran, Kimya Mühendisi Ertuğrul Barka, Emek Partisi İl Başkanı Emine Uyar bulunuyor. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 01:13

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