Adana’da halkeğitim, öğretmenleri Erdoğan mitingine çağırdı

Adana'da Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi, öğretmenleri Erdoğan’ın Adana mitingine çağırdı.

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi , WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajla öğretmenleri AKP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Haziran’daki Adana mitingine çağırdı. Aynı gün 15.00’a sene sonu değerlendirme toplantısı alan Halk Eğitim Merkezi, “Toplantı bitiminde hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere İstasyon Meydanı’na gideceğiz. Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi olarak bugünde de birliğimizi, beraberliğimizi taçlandıralım. Kursu olsun, olmasın tüm öğretmenlerimizin eksiksiz katılımını rica ederim. Kıymetli öğretmenlerim, kursiyerlerinizi de Cumhurbaşkanımızı karşılamaya çağırırsanız çok sevinirim” şeklinde mesaj gönderdi.

‘TOPRPİLLE GELENLER AKP ÜYESİ GİBİ DAVRANIYOR’

Konuya tepki gösteren Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Karagöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana’ya bir siyasi partinin adayı olarak miting için geldiğini hatırlatarak “Bu Cumhurbaşkanının Adana ziyareti değildir. Bir kamu kurumunda müdür olan birinin bu şekilde bir çağrı yapmasını doğru bulmuyoruz” dedi. AKP dönemine liyakatla değil torpille yönetici yapılanların AKP’nin üyesi gibi davrandığını ifade eden Karagöz, “Bu şekilde davranacaklarsa memurluğu bırakıp siyasete girmelidirler. Bir kurumun müdürü ise herkese eşit davranması gerekir. Öte yandan biz muhalif kimliğimizden kaynaklı, iktidarın eğtiimde ve kamuda yarattığı tahribatı kamuoyu ile paylaştığımız için ihra edildik. Siyasi partilerden yana tutum alan yöneticileri kınıyoruz” dedi.



SGK BİNASINA ERDOĞAN PANKARTI

Fotoğraf: Evrensel Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı Tavas ilçe binasına Recep Tayyip Erdoğan pankartı asıldı. (Denizli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 01:03

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