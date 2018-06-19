TTB'nin yeni başkanı Sinan Adıyaman oldu

Yeni yönetimin yaptığı görev dağılımında TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman oldu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 69. Büyük Kongresi'nde seçilen merkez konsey üyeleri arasında görev dağılımı yaptı. TTB Merkez Konseyi'nin yeni başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman oldu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 8-9-10 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenen 69. Büyük Kongre’de seçilen 2018-2020 dönemi Merkez Konseyi’nin görev dağılımını açıkladı. Yeni dönemde seçilen TTB Merkez Konseyi yaptığı açıklamada, Türk Tabipleri Birliği’nin Türkliye'deki hekimlik ve sağlık ortamının iyileştirilmesi mücadelesi ile demokrasi ve barış talebinin yaygınlaştırılması yönünde bugüne kadar savunduğu değerlerin, söylediği tüm sözlerin arkasında olduğunu ve aynı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Yeni yönetimin yaptığı görev dağılımında TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman oldu. Diğer merkez konseyi üyelerinin görev dağılımı ise şöyle;

2. Başkan: Dr. Ali Çerkezoğlu

Genel Sekreter: Dr. Bülent Nazım Yılmaz

Muhasip: Dr. Selma Güngör

Veznedar: Prof. Dr. Gülriz Erişgen

Üye: Prof. Dr. Kayhan Çetin Atasoy

Üye: Dr. Ayfer Horasan

Üye: Dr. Mübetcel İlhan

Üye: Dr. Samet Mengüç

Üye: Dr. Dursun Yaşar Ulutaş

Üye: Dr. Halis Yerlikaya

(Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 00:40

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