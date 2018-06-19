Pervin Buldan'dan Tansu Çiller tepkisi: Susurluk ittifakını kurdular

HDP Adana mitinginde gençler ve kadınlar alanı doldurdu.

HDP Adana mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'siyle halkların birlikte yaşadığı Adana'nın, özlemini duydukları Türkiye'yi yansıttığını belirterek "Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı olduğu ülkede barış, adalet ve demokrasi gelecek"dedi.

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine giderken Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Uğur Mumcu Meydanı’nda miting düzenledi. Bir çoğu mahallelerden yürüyerek gelen binlerce kişi alanı doldurdu. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı mitingde gençlerin ve kadınların yoğunluğu dikkat çekti. Bir çok vatandaş miting alanına evlerinden yürüyerek geldi, yürüyerek döndü. Mitinge katılan vatandaşlar cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarını taşıdı. Mitinge Emek Partisi, Halkevleri, SYKP, Kaldıraç TÖP-G de katılım gösterdi. Emek Partisi'nin yelken barakaları sopalarının boyu emniyet tarafından bahane edilerek alana alınmadı. Mitingde Demirtaş'ın TRT konuşması gösterildi.

'DEMİRTAŞ'IN TRT KONUŞMASI GÖSTERİLDİ'

Vatandaşlar Demirtaş'ın konuşmasına alkış ve zılgıtlarla cevap vererek "En büyük başkan Selo başkan", "Bizler HDP bizler meclise" sloganları attı.

KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri alana pankartları ile katılarak "İşimizi, Öğrencilerimizi geri istiyoruz" dedi. İhraçlar adına konuşan Eğitim Sen Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Ahmet Karagöz, ölümlere karşı barışı savundukları için ihraç edildiklerini belirterek "HDP meclise, bizler iş yerlerimize" dedi.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDET AKP DÖNEMİNDE ARTTI'

HDP Adana Milletvekili Adayı Tülay Hatimoğulları, 24 Haziran seçimlerinin tarihi bir anlam ifade ettiğini belirterek "24 haziranda özgürlüğü ilmek ilmek öreceğiz"dedi. Kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerle ilgili AKP'nin vaatlerine tepki gösteren Hatimoğulları, sizler değil misiniz 7 yaşındaki çocukla evlenilir diyen, kadına yönelik şiddet sizin sizin döneminizde artmadı mı?“ diye konuştu.

'AĞAÇTA ARMUT GİBİ DURUYOR, SALLAYALIM DÜŞSÜN'

HDP Adana Milletvekili Adayı Kemal Peköz, 16 yıldır bu ülkeyi baskı ile yönetenleri yenmek için bir fırsat olduğunu belirterek "Türkiyenin aydınlık bir geleceğe gitmesini isteyenler, insanca yaşamak isteyenler, karanlığa karşı olanlar hangi inançtan, kimlikte okursa olsun bize destek vermeli. 24 Haziran'da Recep'i yolcu edeceğiz. 2'inci turda karşısında kim olursa olsun destekleyeceğiz. Ağaçta armut gibi duruyor. Sallarsak düşecek. Sallayalım düşsün" dedi.

Bu mitingde Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın olması gerektiğini ancak halkla arasına duvarlar örüldüğünü ifade eden Buldan, "Bu mitingden aldığımız morali Edirne Cezaevine gönderiyoruz. 25 Haziran'da karşısında Selahattin Demirtaş'ı göreceksiniz. Dün milyonlar ekran başına kilitlendi. Herkes Selahattin Demirtaş'ın yöneteceği ülkeye neler geleceğini gördü. O konuşmada umut, halkına bağlılık, barış vardı. Ancak Demirtaş’ı görmeyenler, aramıza duvarlar koyanlar şunu bilsin ki Adana'da bugün binlerce Selahattin Demirtaş var" dedi.

'İŞÇİ, ÇİFTÇİ BAŞKASINA MUHTAÇ OLMADAN YAŞAYACAK'

Değişim ve dönüşümün zamanı geldiğini ifade eden Buldan" Arapların, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin... bu kent farklı kimliklerin kentidir. Ancak AKP hükümeti bugün öyle bir ülke yarattı ki hakların birbirine sırt çevirdiği bir ülke yarattılar" dedi. İşçinin çiftçinin herkesin AKP hükümetine hayır diyeceği bir güne gelindiğini ifade eden Buldan, "Adana'daki çiftçiler kendi tarım ürünlerini satamaz hale getirildi. Pamuk buğday tarım arazilerini inşaata ayırdılar. Pahalı mazot kullanan çiftçi farklı illere bağımlı hale getirildi.Adana'nın işçisine kahvede oturan gencine, kadınına söz veriyoruz, işinizin ekmeğinizi sahibi olacaksınız. Başkasına muhtaç olmayacaksınız. Kendiniz üretip kendiniz satacak, bu ülkeye barışı demokrasiyi eşitlikleri birlikte getireceğiz" dedi.

'BİZ KÜRTÇEYİ CEZAEVİNDE KONUŞMAK İÇİN ÖĞRENMEDİK'

Erdoğan’ın "Cezaevlerinde Kürtçe konuşmayı serbest bıraktığını söylüyor. Kürt halkı dilini cezaevinde değil kamusal alanda kullanmak için büyük bir mücadele verdi. Kürt halkı dilini Alevi toplumu inancını her kimlik krndi farklılığını yaşacayak bu ülkede. Hiç kimse sizin gibi düşünmek sorunda değil, her birimizin kendi kültürü vardır.

AKP mitinginde Tansu Çiller'in boy göstermesine tepki gösteren Buldan, "Susurluk ittifakını kurdular. Bu ülkeyi 90'lara geri götürmek istiyorlar. Ancak 2018 barış, adalet ve demokrasi yılı olacak" dedi.

'24 HAZİRAN'IN 1 KASIM'I OLMAYACAK'

AKP'nin ülkeyi OHAL olmadan yönetemediğini ifade eden Buldan, "Cezaevlerini aydınlarla, barış isteyenlerle doldurdular. KHK ile emekçileri bir bir cezaevine koydular. Şimdi 24 hazırlanan sonra OHAL'i kaldıracağız diyorlar ama bugün Recep Tayyip Erdoğan öyle bir OHAL'deki 24 Haziran'dan sonra bir daha halkın yüzüne bakamayacak. Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı olduğu ülkede barış ve demokrasi gelecek" dedi.

Demirtaş seçim kampanyasını eşit şartlarda yürütemediğini dile getiren Buldan " O kadar çalışalım ki 7 Haziran bile bizi kıskansın. 24 Haziran'ın yeni bir 1 Kasım'ı olmayacak, buna Adana halkı izin vermeyecek"dedi. (Adana/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 00:22

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