Diyarbakır Barosundan Soylu’ya yanıt: Tahir Elçi’yi aldığınız yerdeyiz

Diyarbakır Barosu ‘Diyarbakır Barosu, PKK'ya müzahir bir Barodur’ diyen Bakan Soylu’ya tepki gösterdi: Tahir Elçi’yi aldığınız yerdeyiz.

Diyarbakır Barosu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Diyarbakır Barosu, PKK'ya müzahir bir Barodur’ sözlerine tepki gösterdi: İddialarınızın arkasındaysanız sizi gereğini yapmaya davet ediyoruz. Diyarbakır Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Diyarbakır Barosu Adli Yardım Hizmet Binasında terörle mücadele ekiplerinizi ve savcılarınızı bekliyoruz. Tahir Elçi’yi aldığınız yerdeyiz…

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TRT’de katıldığı programda Diyarbakır Barosu’nu hedef almıştı: “Şimdi dün Diyarbakır'da Diyarbakır Ticaret Sanayi de dâhil olmak üzere Diyarbakır Barosu zaten Diyarbakır Barosu PKK'ya müzahir bir Baro'dur. Çok açık ve net söylüyorum PKK'ya Müzahir bir Barodur. Bütün eylemlerimizde olaylarımızda hukuka dahil olan bütün olaylarımızda PKK sesini çıkarmadığı zaman Diyarbakır Barosu sesini çıkartır” ifadelerini kullanmıştı.

BARO TAHİR ELÇİYİ HATIRLATARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Diyarbakır Barosu yaptı açıklamayla Soylu’nun sözlerine tepki gösterdi.

Barodan yapılan açıklama şöyle:

“Diyarbakır Barosu kurulduğu günden bugüne, gerek üyeleriyle gerekse kurumsal olarak yürüttüğü insan hakları ve hukuk mücadelesiyle ulusal ve uluslararası kamuoyunda büyük bir saygınlık kazanmıştır. Diyarbakır Barosu bu uğurda ağır bedeller de ödemiştir. Son olarak alçakça bir suikast sonucu Başkanını kaybetmiştir.

Diyarbakır Barosu, hak, hukuk ve toplumsal meselelerde üyelerinin cesur ve fedakâr mücadelesiyle ödediği ağır bedeller neticesinde edindiği bu müstesna ve görkemli duruşuyla, geçmişte olduğu gibi bugün de tehdit eden bu dile boyun eğmeyecek ve sessiz kalmayacaktır.

Sn. Süleyman Soylu!

Bizleri bu şekilde jitemvari bir tarzla hedef gösterdiğinizin farkındayız. Sevgili Baro Başkanımız Tahir Elçi’yi katleden bu anlayışa karşı bize düşen de onun verdiği bu cevabı sizlere hatırlatmaktır.

“Jitemci ağababalarınız ve generallerinize boyun eğmedim sizden mi korkacağım”

Biz de korkmuyoruz…

Sn. Süleyman Soylu, iddialarınızın arkasındaysanız sizi gereğini yapmaya davet ediyoruz. Diyarbakır Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Diyarbakır Barosu Adli Yardım Hizmet Binasında terörle mücadele ekiplerinizi ve savcılarınızı bekliyoruz.

Tahir Elçi’yi aldığınız yerdeyiz…" (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 23:54

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