Ücretleri ödenmeyen CSUN işçileri fabrikayı işgal etti

İstanbul Tuzla’da bulunan ve iflas ettiği iddia edilen CSUN fabrikasında 6 aya yakın süredir üretim yapılmıyordu. 7 Haziran’da almaları gereken ücretleri yapılan görüşmelere rağmen alamadıklarını söyleyen yaklaşık 300 işçi ve işçilerin üyesi olduğu Birleşik Metal-İş Gebze Şube yöneticileri fabrikaya sabah saatlerinde gelerek yönetimle görüştü.

Görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine fabrikaya kapanma kararı alan işçiler, “Bugün de ödemelerin yapılamayacağını söylediler. Ne yapılacağına dair somut bilgi de verilemeyeceğini söylediler. 3 aydır 7’sinde almamız gereken maaşları 26’sında aldık. 6 aydır her akşam ‘Yarın üretim yok’ mesajı telefonumuza geliyor” dedi.

İşçiler, ücretlerin ödenmesini ve işten ayrılmak isteyenlerin tazminatlarının verilmesini talep ediyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 22:49

www.evrensel.net