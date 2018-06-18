İnce: Erdoğan'ın seçime değil, doktora gitmesi lazım

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, seçim kampanyası süresince düzenlenen 100'üncü mitingini Kilis'te yaptı.

Kilis mitinginde konuşan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun mitinginde kendisinin 30 yıl önce yazdığı bir şiir kitabından mısralar okuyarak, kendisini eleştirmesine yanıt verdi:

"Otuz sene önce benim bir şiir kitabımı almış eline. 'Bak bak neler yazmış.' Ben Erdoğan değilim. 'O şiirleri kim yazdı?' Ben yazdım ben. İtirazın mı var? Sen ne anlarsın şiirden? Senin önüne bir prompter koyarlar, o promterdan okursun. Ben yazdım. Sen Necip Fazıl'ın şiirlerini oku da 'Yok erotikmiş, yok şuymuş, buymuş.' Oku bakayım Necip Fazıl'ın şiirlerini. Onu da onu da bilmiyorsun cahil adam. Ben yazdım. Saklım, gizlim yok. Saklamıyorum. O şiir kitabını parayla da satmadım. Bir gün Yalova eşrafını topladım, ortaya da bir sandık koydum. 'Bu kitaptan alabilirsiniz ama sandığa para atacaksınız' dedim. O topladığım paralarla da okuduğum ilkokula bir fizik öğretmeni olarak fen bilgisi laboratuarı yaptım. Cahil adam ama sana bir şey söylüyorum. Eğer böyle eski defter açmaya çok meraklıysan ben hazırım. Yüzüklerin Efendisi'nin bir alışveriş listesini açıklayabiliyorum. İstersen bunu yapayım. Ne demek istediğimi sen anlarsın. Bırak bu işleri, iki dakika delikanlı ol, karşıma çık. Bu işleri bırak. Bak millet aç aç, millet sefil. 4 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar para harcadın."

İnce konuşmasında, “Kilis'te Kilisli mi çok Suriyeli mi? Böyle bir devlet olur mu? Ben cumhurbaşkanı seçildiğimde derhal Şam'a büyükelçi atayacağım. Bülbül'ü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Suriye'de yeni bir anayasa yapılmalı. Suriye'de ve dışında yaşayanların katıldığı BM gözetiminde bir seçim yapılmalı. Bundan sonra da Suriyeliler davul zurnayla memleketine geri dönmeli. Allah'ın izniyle bunu başaracağız“ ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN VİDEOLARINI İZLETTİ

İnce, yurttaşlara Erdoğan'ın Eskişehir mitinginde tatar böreği dediği videoyu izletti ve “Eskişehir'e gitii tatar böreği koydu bir de menüye. Şimdi de meydanlara çıkmış ben tatar böreği demedim diyor. Bana gafil diyor. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan bu yana bu topraklar böyle yalancı görmedi. "Bence bu adamın seçime değil, doktora gitmesi lazım" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 21:56

www.evrensel.net