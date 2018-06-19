B/S/H iÅŸÃ§ileri: HÃ¼kÃ¼met dindarÄ±m diyor ama gÃ¼nahlar tavan yaptÄ±

BaÅŸta B/S/H olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli fabrikalarda Ã§alÄ±ÅŸan TrakyalÄ± iÅŸÃ§i ve emekÃ§ilerle seÃ§imleri konuÅŸtuk. Ä°ÅŸÃ§iler 'Millette artÄ±k bir bÄ±kkÄ±nlÄ±k var' diyor

FÄ±rat TURGUT

Çorlu

TekirdaÄŸ’Ä±n Çorlu ilçesinde cadde üstünde bir kahvehane... Son çaylarÄ±nÄ± yudumlarken bile gözlerini caddeden ayÄ±rmayarak servis bekleyenler ise B/S/H iÅŸçileri... B/S/H’ye, düyanÄ±n 2. büyük beyaz eÅŸya üreticisi ünvanÄ±nÄ± kazandÄ±ran iÅŸçilerle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seçim sohbeti bir iÅŸçinin ÅŸu sözleriyle baÅŸlÄ±yor: “Sevmiyorum kardeÅŸim, sevmiyorum. Ä°stemiyorum artÄ±k onlarÄ±.”

B/S/H iÅŸçisinin ilk sözünde bu kadar öfkenin yer almasÄ±nÄ±n sebebi tahmin edilmeyecek ÅŸeyler deÄŸil: “Benim emekli olmam lazÄ±m, nasÄ±l bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±larsa olamÄ±yorum ÅŸu anda. Ben 25 senedir iÅŸçilik yapÄ±yorum, temmuzda emekli olmam lazÄ±m ama olamÄ±yorum.” Üstüne basa basa söylüyor: “10 senem var daha, 10 sene. O paradan ne hayÄ±r gelir 55 yaÅŸÄ±ndan sonra. Emekli olduktan sonra da alacaÄŸÄ±m para 1350 lira. 55 yaÅŸÄ±ndan sonra da mecbur çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m ama o yaÅŸtan sonra da beni iÅŸe alÄ±rlar mÄ±? Åžu anda ben çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m fabrikadan bile çÄ±kmÄ±ÅŸ olsam beni almayacaklar.”

YanÄ±ndaki çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ± destekliyor onu: “AdamÄ±n zaten primleri dolmuÅŸ sen ne hakla bekletirsin adamÄ±? Ä°ÅŸsizlik parasÄ± kesiliyor, nereye gidiyor bu iÅŸsizlik parasÄ±?”

DiÄŸer iÅŸçi, arkadaÅŸÄ±na yanÄ±t veriyor: “Gemiciklere gitti, nereye gidecek...”

ÇalÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ± devam ediyor: “Fabrika bÄ±rakmadÄ± ki adam. Cumhuriyet döneminde kurulan fabrikalarÄ±n hepsi satÄ±ldÄ±. Bu parti çiftçiyi, iÅŸçiyi hiç desteklemiyor.”

Ä°ÅŸçilerden biri CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde Muharrem Ä°nce’ye, milletvekili seçimlerinde CHP’ye oy vereceÄŸini söylüyor. AkÅŸener ve Ä°YÄ° Partiye oy vereceÄŸini söyleyen diÄŸeri ise “EÅŸim Muharrem Ä°nce diyor, onun kararÄ±na da saygÄ±lÄ±yÄ±m” diyor. “Peki nedir beklentiniz” ÅŸeklindeki sorumuza ise ikisi de benzer yanÄ±tlar veriyor: “Belki daha iyi olabilir diyoruz. ErdoÄŸan da öyle seçilmedi mi zaten? Belki eskilerden daha iyi olur. Biz de belki diyoruz, belki...”

Ä°ÅŸçiler “B/S/H’den Cumhur Ä°ttifakÄ±na oy çÄ±kar mÄ±” sorumuza ise ÅŸu yanÄ±tÄ± veriyor: “Çok az. Onlarla da zaten bir ÅŸey konuÅŸamÄ±yorsun.”

‘DIÅž GÜÇLER DÄ°YORSUN AMA TARIMDA MUHTAÇSIN’

B/S/H iÅŸçilerinin üzerinde durduklarÄ± noktalardan biri ise vergiler. Oyunu Muharrem Ä°nce’ye ve CHP’ye vereceÄŸini söyleyen genç bir iÅŸçi, “Yollar, barajlar, havalimanlarÄ± deniliyor. Ama ekonomi ne halde? Ben iÅŸçiyim. 6. aydan sonra aldÄ±ÄŸÄ±m ücret vergi dilimine giriyor. Ä°ÅŸçinin maaÅŸÄ±ndan 1000-1200 lira vergi kesilir mi ya? Kirada oturanlar, çoluk çocuÄŸu olanlar. BunlarÄ± aÅŸÄ±rÄ± derecede etkiliyor. Hadi biz asgari ücretten fazla alÄ±yoruz ama birçok iÅŸçi asgari ücret alÄ±yor. Ama bir evi geçindirebilmek için 2 bin 500-3 bin lira ücret almasÄ± lazÄ±m.”

AKP tarafÄ±ndan sürekli dile getirilen “DÄ±ÅŸ güçler” lafÄ±na da bir yanÄ±tÄ± var genç iÅŸçinin: “Kendi mahsulünü üretemiyorsun, dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±n. DÄ±ÅŸ güçler diyorsun ama dÄ±ÅŸ güçlere muhtaçsÄ±n.”

Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N OYUNU ETKÄ°LEYEN 3 NEDEN

Ä°ÅŸçilerin servis saatleri yaklaÅŸtÄ±kça sohbet de hÄ±zlanÄ±yor. Daha önce MHP’ye, ara sÄ±ra da CHP’ye oy vermiÅŸ bir B/S/H iÅŸçisi, bu kez Ä°YÄ° Parti ve AkÅŸener’e vereceÄŸini söylüyor: “Åžu an kesinlikle MHP’ye atmayacaÄŸÄ±m, 180 derece bir dönüÅŸ olduÄŸu için. EÄŸer AkÅŸener ikinci tura kalmazsa Muharrem Ä°nce’yi desteklerim.”

Ä°ÅŸçinin tercihinde 3 neden etkili: Ekonomi, kutuplaÅŸtÄ±rma/ötekileÅŸtirme ve istismar...

â– “Ülke büyüyor diyorlar ama biz büyümüyoruz, alÄ±m gücümüz küçülüyor. TarÄ±mda üretim yok, dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± haldeyiz.”

â– “Ä°nsanlar ötekileÅŸtiriliyor. AynÄ± ülkede yaÅŸÄ±yoruz ama bir kayÄ±rmacÄ±lÄ±k var. Tabii bu her iktidarda olan bir ÅŸey ama bunda iÅŸin suyu çÄ±ktÄ±. Bir de toplumu kutuplaÅŸtÄ±rdÄ±lar. Ä°nsan insana düÅŸman hale geldi.”

â– “KadÄ±nlara ve yönelik ÅŸiddet, tecavüz, istismar bunlarla ilgili bir çözümü yok iktidarÄ±n. Bunlar ÅŸu an gündemde olmasa bile her zaman yaÅŸanan sorunlar. Åžu anda tavan yapmÄ±ÅŸ durumda. KadÄ±na yönelik ÅŸiddete, istismara bakacak ayrÄ± bir polis birimi yok mesela. ÇocuklarÄ± istismar edenler en aÄŸÄ±r cezayÄ± almalÄ± bence.”

Kendisine dindarÄ±m diyen bir yönetimin olduÄŸunu ifade eden iÅŸçi, “DindarÄ±m diyor ama ülkedeki günahlar tavan yapmÄ±ÅŸ. Tabii tüm bunlarÄ±n önemli bir yanÄ± da eÄŸitim. Ama eÄŸitim sistemi de gittikçe daha kötü bir hal alÄ±yor” diyor.

BÄ°R Ä°Åž VAR BU Ä°ÅžTE

Genç bir B/S/H iÅŸçisi, “Ben bilmiyorum, açÄ±kçasÄ± net bir ÅŸey yok kafamda” diyor.

Peki bir hükümetten beklentin nedir?

AçÄ±kçasÄ± bu ÅŸekilde devam etsin, bu giderse bundan daha kötüsü de gelebilir. ErdoÄŸan taraftarÄ± deÄŸilim ben ama o giderse daha kötü olacakmÄ±ÅŸ gibi geliyor.

Daha kötüsü ne olabilir? Sana yansÄ±masÄ± ne olur?

Mesela abi yabancÄ± ülkeler istemiyor, Amerika, Almanya falan. ErdoÄŸan’Ä± istememelerinin sebebi ne? Demek ki bir iÅŸ var bu iÅŸte. O yüzden kalsÄ±n bence.

'KÄ°M GELÄ°RSE GELSÄ°N HALKA ZULMEDÄ°YOR'

FotoÄŸraf: Evrensel

Tekstilden, metale çeÅŸitli fabrikalarda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin servis beklediÄŸi noktalardan birindeyiz. 45 yaÅŸÄ±ndaki bir iÅŸçi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde ErdoÄŸan’a, milletvekilliÄŸinde AK Partiye oy vereceÄŸini söylüyor: “Ben 23 seneden beri Çorlu’dayÄ±m. ’99’da Ä°stanbul’a hastaneye gitmek için 5’te kalkÄ±yordum. Ülkenin dört dörtlük olduÄŸunu söylemiyorum ama kim gelirse gelsin düzelmez hemen. Evet ekonomi iyi deÄŸil, bu bir gerçek ama CHP geldi, Ä°YÄ° Parti geldi, dolar 2 liraya mÄ± düÅŸecek?”

AKP iktidarÄ±na eleÅŸtiri de yöneltiyor iÅŸçi: “Yeni fabrikalar açÄ±labilirdi. Ä°ÅŸsizlik önlenebilirdi. BaÅŸka partiler olsaydÄ± bunu becerebilir miydi orasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±labilir, bu yönü kötü.” Seçimlerin ikinci tura kalabileceÄŸini söyleyen iÅŸçi, “Büyük ihtimalle de ErdoÄŸan alÄ±r” diyor.

AKP’LÄ° Ä°ÅžÇÄ° ERDOÄžAN EVÄ°RÄ°R ÇEVÄ°RÄ°R ALIR

BaÅŸka bir iÅŸçinin “Ä°sim soy isim vermeyeceksem konuÅŸurum”dan sonraki ilk sözü ÅŸu oluyor: “AK Parti diyoruz, ErdoÄŸancÄ±yÄ±z.” Nedenleri: “Seviyorum kardeÅŸim, hizmet var. Bak 3 gündür Çorlu’da su yok, bayram geldi.”

“Ä°nce ErdoÄŸan’Ä±n tÄ±rnaÄŸÄ± olamaz” diyen iÅŸçiye, diÄŸer ihtimali soruyoruz: “ErdoÄŸan ya kaybederse?” Hiç ihtimal vermiyor iÅŸçi. Ama söylediÄŸi ÅŸey sandÄ±k tahmininden öte: “BaÅŸkan da olur meclis çoÄŸunluÄŸunu da alÄ±r. Muhalefetin ÅŸansÄ± olsa da fark etmez. A, B, C planlarÄ±, Tayyip ErdoÄŸan evirir çevirir bir ÅŸekilde alÄ±r.”

BaÅŸka bir iÅŸçi “Tabii ki Gandi” diyerek yanÄ±tlÄ±yor sorumuzu: “Bizde baÅŸka olmaz, burasÄ± Trakya.” AKP’nin gerici olduÄŸunu ifade eden iÅŸçi “Ben bir iÅŸçiyim, tek isteÄŸim asgari ücretin iyileÅŸtirilmesi. Para çok oldu mu dertler de azalÄ±yor” diyor. Hükümetten baÅŸka bir beklentisi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda ise “BaÅŸka talep olsa da o gideremez, anca iÅŸveren giderebilir” diyor.

MARÄ°FET DAHA ÇOK TEKNOLOJÄ°DE

Bir iÅŸçi de “Valla ÅŸu an saÄŸlÄ±klÄ± düÅŸünemiyorum. Tam karar veremedim” diyor. Ancak söyledikleriyle kime oy vermeyeceÄŸini anlatÄ±yor: “Bir hükümetin alt tabakaya önem vermesi lazÄ±m. Zengini zengin, fakiri fakir yaptÄ±lar. Ekonominin büyüdüÄŸünü iÅŸçinin de görmesi, hissetmesi lazÄ±m. Vergilere zam gelmesin. AlÄ±m gücü olsun. Asgari ücretle çalÄ±ÅŸan birinin geçinmesi mümkün deÄŸil. Demokrasi, özgürlük, insanÄ±n sokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda kendini güvende hissetmesi... Bunlar çok önemli ÅŸeyler ama bunlarÄ±n hiçbiri yok. BazÄ± cezalarÄ±n caydÄ±rÄ±cÄ± olmasÄ± lazÄ±m. Son zamanlarda hepimiz görüyoruz, kadÄ±na ÅŸiddet, çocuk istismarÄ± arttÄ±. Suçlular buradan girip oradan çÄ±kÄ±yor. SaÄŸlÄ±k ve eÄŸitimin iyileÅŸtirilmesi gerekiyor. SaÄŸlÄ±kta eskisi gibi kuyruk beklemiyoruz. Niye? Adam teknolojinin nimetinden faydalanÄ±yor. Randevu sisteminde kuyruk hastane kapÄ±sÄ±nda deÄŸil evlerde oluÅŸuyor.”

Ä°ÅŸçi duraÄŸÄ± servislerin gelmesiyle hÄ±zlÄ±ca boÅŸalÄ±yor. Giderayak bir iÅŸçi arkasÄ±nÄ± dönüp baÄŸÄ±rÄ±yor: “Ben bu suça ortak olmam, kimseye oy vermeyeceÄŸim. Kim gelirse gelsin halka zulmediyor.”

AKP’LÄ°LERÄ°N YOÄžUN OLDUÄžU MAHALLELERDE GENÇLÄ°ÄžÄ°N TERCÄ°HÄ° FARKLI

16 Nisan referandumunda TekirdaÄŸ’Ä±n bir ilçesi hariç hepsinde halk hayÄ±r demiÅŸti. Üstelik hayÄ±r oranÄ± yüzde 60 ila yüzde 70 arasÄ±ndaydÄ±. Sadece KabaklÄ± ilçesinde evet tercihi yüzde 51.9 oranÄ±ndaydÄ±.

Bir TESKÄ° (TekirdaÄŸ Su ve Kanalizasyon Ä°daresi) çalÄ±ÅŸanÄ±, “Gün boyu geziyorum, girip çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yer yok” diyor. Ä°nsanlarla bolca muhabbet etme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸunu söylüyor: “Millette bir bÄ±kkÄ±nlÄ±k var. Mesela AK Partiye oy verenlerin yoÄŸun olduÄŸu mahallelerde özellikle gençler AK Partiye oy vermeyeceÄŸini söylüyor. Daha önce verenlerin bir kÄ±smÄ±nda da bir kopuÅŸ var. En son ÅŸeker fabrikalarÄ±nÄ±n satÄ±lmasÄ± milletin zoruna gitti. Geçim derdi de arttÄ± artÄ±k. Önceden markete girip 50 liralÄ±k alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yordu ÅŸimdi 50 lirayla bir ÅŸey alamÄ±yor. AK Partiden kopuÅŸ aÅŸamasÄ±nda olan muhafazakar seçmenler kesinlikle Muharrem Ä°nce’ye vermez. Verecekleri adres Saadet Partisidir. BazÄ±larÄ± Ä°YÄ° Parti. CHP’lilerde HDP’ye oy verme eÄŸilimi var. Çünkü farkÄ±nda, matematik hesabÄ± yapÄ±yor, biliyor ki HDP’nin Meclise girmesi lazÄ±m. Bir de bu mahallelerde cemaatçiler fazla. Cemaatlerin etkisi altÄ±nda olanlarÄ±n dönme ihtimali yok.”

Kahvehane iÅŸleten biri ise ÅŸunlarÄ± söylüyor: “AK Partiden kopup da Muharrem Ä°nce’ye verecek olan da var. Kimisi bunu açÄ±k açÄ±k söyleyemiyor. Geçenlerde genç bir iÅŸçi 2 aydÄ±r maaÅŸ alamÄ±yorum diyor. Seçimlerde ne yapacaksÄ±n dedim. Kimse duymasÄ±n o kadÄ±na vereceÄŸim dedi. Meral AkÅŸener’i kastediyor.”

Seçimlere sayÄ±lÄ± günler kala dillendirilen Kandil operasyonunu da soruyoruz. TESKÄ° çalÄ±ÅŸanÄ± da kahveci de benzer ÅŸeyler söylüyor: “Bu bölgede hiç kimsenin Kandil operasyonundan söz ettiÄŸine ÅŸahit olmadÄ±k. Kimse inandÄ±rÄ±cÄ± bulmuyor, etkili olmaz. Sen bir yere operasyon yapacaksan 15 gün önceden televizyonun karÅŸÄ±sÄ±na geçip de bangÄ±r bangÄ±r baÄŸÄ±rmazsÄ±n.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 21:39

www.evrensel.net