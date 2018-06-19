Ä°ÅŸitme cihazÄ± almak iÃ§in Ã§almadÄ±ÄŸÄ± kapÄ± kalmadÄ±

55 yaÅŸÄ±ndaki Salih Uce yÃ¼zde 42 iÅŸitme engelli. Ä°ÅŸitme cihazÄ± almak iÃ§in Ã§almadÄ±k kapÄ± bÄ±rakmayan Uce, yetkililerin harekete geÃ§mesini istiyor.

Serpil BERK

DiyarbakÄ±r

Yüzde 42 iÅŸitme engelli Salih Uce (55) DiyarbakÄ±r’Ä±n YeniÅŸehir ilçesine baÄŸlÄ± TanÄ±ÅŸlÄ± köyünde yaÅŸÄ±yor. AylardÄ±r iÅŸitme cihazÄ± almak için çalmadÄ±ÄŸÄ± kapÄ± kalmayan Uce’nin bütün giriÅŸimleri sonuçsuz kalmÄ±ÅŸ. Evrensel'e ulaÅŸan Uce, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunu paylaÅŸmamÄ±zÄ± istedi.

‘BÜTÜN ÇABALARIM SONUÇSUZ KALDI’

GeçmiÅŸ yÄ±llarda sosyal yardÄ±mlaÅŸmanÄ±n iÅŸitme cihazÄ±nÄ± verdiÄŸini anlatan Uce, “Åžimdi ise biz veremiyoruz SGK veriyor diyorlar. SGK’ye gidiyorum. Devletin cihaz için sadece 600 TL ödeyebileceÄŸini geri kalanÄ±nÄ± hastanÄ±n kendi cebinden ödeyeceÄŸini söylüyorlar. Eskiden böyle bir ÅŸey yoktu. Valilik aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla alabiliyordum cihazÄ± ÅŸimdi ise kaymakama bile ulaÅŸamÄ±yorum. Cihaz 2-3 bin lira ben nasÄ±l vereyim bu parayÄ±? Ä°ÅŸim yok. Kerpiç bir evde yaÅŸÄ±yorum. AKP’ye de gittim ama bütün çabalarÄ±m sonuçsuz kaldÄ±” diye konuÅŸtu.

‘EÄžÄ°TÄ°M YOKSULLAR Ä°ÇÄ°N DERT OLDU’

6 çocuÄŸu okula giden Uce, “ÇocuklarÄ±mÄ± okula göndermek için ÅŸehir merkezine gelmem gerekiyor ama bunun için iÅŸ lazÄ±m o da yok. Ä°nÅŸaatlarda amelelik yaptÄ±m ama ÅŸimdi iÅŸ yok. Ä°ÅžKUR’a kayÄ±tlÄ±yÄ±m yÄ±llardÄ±r ama iÅŸ falan çÄ±kmadÄ± hiç. Haydi kÄ±zlar okula diyorlar ama köyüm merkez ilçeye baÄŸlÄ± olduÄŸu için yurt vermiyorlar. Ä°lahiyat fakültesinde okuyan oÄŸluma yurt çÄ±kmadÄ± kalacak yer sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸÄ±yor. BÄ°MER’e dilekçe yazdÄ±m çocuklarÄ±n kalabilecek yurt bulmasÄ± için ValiliÄŸe yolladÄ±lar gittim orasÄ± da kaymakama, kaymakam milli eÄŸitime yolladÄ± bundan da bir sonuç alamadÄ±m. Herkes görevini yapsaydÄ± bunlarÄ± yaÅŸamazdÄ±k. Devlet yurdu dÄ±ÅŸÄ±nda özel yurtlar var ama parasÄ±nÄ± ödeyecek gücüm yok. EÄŸitim zenginler için var, biz yoksullar için dert haline geldi” diye ifade etti.

’SORUN YARATANLARA OY YOK’

YaklaÅŸan seçimlere de deÄŸinen Uce, “Sahte siyaset istemiyorum. SorunlarÄ±mÄ±zÄ± çözmeyip, bize sorun yaratanlara oy vermeyeceÄŸim” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 20:59

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