Buldan: Nükleere 'hayır' diyen Mersinliler AKP'ye de 'hayır' diyecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin Mersin'de düzenlediği mitingte konuştu.

HDP’nin Mersin’de düzenlediği mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan katıldı.

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde gerçekleştirilen mitinge, yağışlı havaya rağmen, binlerce kişi katıldı. HDP bayraklarıyla donatılan alanda Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın posterleri de yer aldı. Kitle sık sık, „Bizler HDP bizler Meclise", "Direne direne kazanacağız", "Selo başkan" sloganları attı.

Selahattin Demirtaş'ın TRT'de ki konuşması yayınlandığı sırada kitle ıslık çaldı ve alkışladı.

Ardından konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu güzel kente Türkler, Kürtler, Yörükler, Araplar, Aleviler, Lazlar ve Çerkezler birlikte barış içerisinde kardeşçe yaşıyor. Seçime az bir süre kala gittiğimiz her yerde büyük bir coşku ile karşılaşıyoruz. Herkes artık AKP'nin gidişinden yana, Recep Tayyip Erdoğan'ın gidişinden yana. Bu coşkumuzu, kararlılığımızı elbette 24 Haziran'da sandıklara yansıtacağız. Artık bu ülkede barışın kardeşliğin, özgürlüğün ve eşitliğin hakim kılınacağı bir Türkiye'yi hep birlikte yaratacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ AÇIKLAMASI

Pervin Buldan Mersin'de kurulmak istenen nükleer santrale ilişkin de "Bu ülkeye getirdikleri zulmün aynısı Mersin halkında da yaşattılar. Mersin halkına reva gördükleri tek bir şey var, Akkuyu Nükleer Santrali. Mersin halkının taleplerini dinlemediler ve tanımadılar. Nükleer santrale Mersin halkı onay vermedi. Ancak AKP hükümeti kendi çıkarları için o santralin temellerini attı. Akkuyu'ya 'hayır' diyen Mersinliler 24 Haziran'da da AKP'ye hayır diyecek" ifadelerini kullandı.

Buldan konuşmasına şöyle devam etti: "Mersin'deki çiftçilere ne yazık ki ürünlerini çöpe atmak zorunda kaldılar. Mersin esnafı dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Mersin'de sefalet, işsizlik, yoksulluk var. Gençler işsiz kahvelerde otururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı hala '16 yıllık iktidarından sonra 24 Haziran'dan sonra bir kez daha bu ülkeyi yönetirse gençlere kırathaneler açacağız' diyor. Bu ülkenin, Mersin'in gençleri, esnafı, çitçisi sizden kahve istemiyor. Onlar sizden gelecek, iş, özgür yarınlar istiyor."

Buldan, eski başbakanlardan Tansu Çiller’in AKP mitingine katılmasını, “Tam bir Susurluk ittifakı kurdular. Ülkeyi 90’la götürme çabası içindeler. HDP olarak buna asla izin vermeyeceğiz, heveslerini kursaklarında bırakacağız” (Mersin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 21:35

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