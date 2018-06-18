CHP, seçim güvenliği için 5 ilde görevlendirme yaptı

CHP, seçim güvenliğini sağlamak için Urfa, Erzurum, Van, Gümüşhane ve Çankırı'da 12 milletvekili görevlendirdi.

CHP seçim güvenliğini sağlamak için 5 ilde 12 milletvekilini görevlendirdi. Urfa, Erzurum, Van, Gümüşhane ve Çankırı'da görevlendirilen milletvekilleri, seçimin üç gün öncesinden oy sayım işlemi bitene kadar bu şehirlerde seçim güvenliği için gerekli çalışmaları yapacak.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler seçim güvenliği çalışmalarını hızlandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçim öncesi ve sonrasında seçim güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak üzere 5 ilde 12 milletvekilini görevlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Genel Sekreter Mehmet Akif Hamzaçebi tarafından milletvekillerine gönderilen görevlendirme yazısında, milletvekillerinden, seçimlerden 3 gün önce görevli oldukları bölgeye giderek sayım döküm işlemleri tamamlanıncaya kadar orada kalmaları istendi. Yazıda “Seçim güvenliği konusunda örgütlerimizle birlikte koordinasyon görevi yürütmeniz ve oyunuzu da orada kullanmanız, seçim güvenliğini sağlamak konusunda büyük önem taşımaktadır.” ifadeleri yer aldı.

5 İL SEÇİLDİ

Görevlendirilen milletvekilerinin isimleri ve bulundukları bölgeler ise şöyle:

Şanlıurfa: Zeynel Emre, Murat Emir, Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Erzurum: Mahmut Tanal, Sibel Özdemir, Ahmet Akın:

Erzurum: Ali Haydar Hakverdi, Orhan Sarıbal

Gümüşhane: Tahsin Tarhan, Murat Bakan

Çankırı: Nihat Yeşil, Levent Gök

‘SÖZ KONUSU İLLERİN SEÇİM GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK’

Görevlendirmeyi gazetemize değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, çalışmanın özellikle milletvekilerinin olmadığı illerle ilgili bir çalışma olduğunu söyledi. Sandık güvenliğinin sağlanması ve seçim günü karşılaşılabilecek sorunların en aza indirgenmesinin hedeflendiğini ifade eden Emir, seçim günü resmi makamlarla hızlıca temasa geçebilmek adına da çalışmanın önemli olduğunu vurguladı. Emir, çalışmalarının, söz konusu illerin seçim güvenliğine de büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

HDP, Batman’da sandıkları 2 bin kişiyle koruyacak

Eğitim Sen, 24 Haziran'da sandıkların başında olacak

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 20:43

www.evrensel.net