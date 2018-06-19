Çıplak aramayı reddeden hasta tutukluya darp

Evrensel'e mektup yazan hasta tutuklu Mehdi Boz, çıplak aramayı reddettiği için şiddet gördüğünü ve kaburgalarının zedelendiğini aktardı.

Fırat ÖKSÜZ

İstanbul

Hasta tutuklu Mehdi Boz, Elazığ 1 No’lu Cezaevinde karşılaştığı hak gasplarını Evrensel'e yazdığı mektubunda anlattı. Boz cezaevine sevk sırasında çıplak aramayı reddettiği için şiddet gördüğünü ve kaburgalarının zedelendiğini söyledi.

Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan, tiroit bezi kanseri hastası Mehdi Boz gazetemize yazdığı mektupla yaşadığı hak ihlallerini anlattı. Kanser hastalığının yanında zona ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar da yaşayan Boz, cezaevinde her geçen gün hak ihlallerinin arttığını söyledi.

‘DARBEDİLDİM, KABURGALARIM EZİLDİ’

Kayseri Cezaevinde kalırken, mayıs ayının başında Elazığ 1 No’lu Cezaevine sevk edilen Boz, cezaevine girişte çıplak aramayı kabul etmediği için işkenceye maruz kaldığını anlattı. Boz, “Kaburgalarımda yoğun ağrılar meydana geldi. İşkenceden günler sonra gönderildiğim muayenede kaburgalarımda ezilme olduğu tespit edildi. Doktordan rapor talep ettim ancak doktor rapor yazmayacağını söyledi. Kısa süreli bir tartışmadan sonra doktor ‘Beni kızdırıyorsun’ diyerek gardiyanlara beni dışarı çıkarmalarını söyledi.” dedi. Boz tek kişilik hücreden 3 kişilik hücrelerde tutulan arkadaşlarının yanına geçmeyi talep ettiğini ancak cezaevi idaresinin bu talebe, çıplak aramayı kabul etmediği için 5 günlük hücre cezası ile karşılık verdiğini, yine 1 Mayıs günü ‘Yaşasın 1 Mayıs’ sloganı attığı için 15 gün hücre cezası aldığını aktardı.

EŞYALARINI BİR TÜRLÜ ALAMIYOR

Boz’un mektubunda, cezaevi kimliğini kabul etmediği için avukatıyla görüştürülmediği ve Kayseri Cezaevinde kalan eşyalarını almak için savcılığın para istediğini de yazdı. Boz, cezaevi yönetiminin keyfi yasaklamalar ve işkencelerle haklarını gasbettiğini aktararak “Hapishane kimliğini reddettiğim için de pek çok hakkım elimden alındı. Aylardır ailemle görüşemiyorum, telefon, ziyaret, berber hakkımı kullanamıyorum. Revir dışında dışarı çıkartılmam yasaklandı.” dedi.

YÜZLERCE HASTA ÖLÜMÜN KIYISINDA

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz ay CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin talebi üzerine hasta mahkumlara ilişkin verileri açıklamıştı. Bakanlık verilerine göre cezaevlerinde hastalığı sebebiyle tahliye edilmeyi bekleyen 795’i hükümlü, 46’sı ise tutuklu kişi bulunuyor. Son iki senede hasta olduğunu beyan ederek, ceza ertelemesi için adli tıp kurumuna başvuruda bulunan mahpus sayısı ise yüzde 149 oranında artış göstererek, 49’dan 122’ye yükseldi. Adli tıp kurumunda ceza tehir işlemleri başlatılan 171 mahpusun, 132’si hükümlü, 39’u ise tutuklu. Mahpusların, 6’sı kadın, 165’i ise erkek. Adalet Bakanlığının, “Ceza tehiri için, en az 3 hekim imzalı sağlık kurulu raporu düzenlenen tüm devlet veya üniversite hastanelerinin raporları kabul edilmektedir” açıklamasına karşın adli tıp kurumu tarafından ceza ertelemesi için uygun görülmeyen raporların sayısı katlanarak artıyor. Bakanlık verilerine göre, hastane raporlarına karşın 1086 kişinin ceza erteleme talebi adli tıp kurumu tarafından uygun görülmedi. 2017 yılının ilk iki ayında, ceza tehiri adli tıp kurumunca uygun görülmeyen hükümlü ve tutuklu sayısı 69 oldu. Hayati risk taşıyan veya hayatını tek başına sürdüremeyeceği adli tıp kurumu tarafından belirlenen, ancak emniyet birimlerince, ilgili savcılıklara “Toplum güvenliği için tehlikelidir” yönünde görüş bildirildiği için ceza tehir kararı işleme konmayan 10 mahkum olduğu ortaya çıktı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 01:38

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