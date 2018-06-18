Cerrahpaşa'nın mezuniyet törenine bölünme protestosu damga vurdu

Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Üniversitesinden ayrılıp kurulan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesinin mezuniyet törenine bölünme protestosu damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Üniversitesinden ayrılarak kurulan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesinin 2017 -2018 mezuniyet törenine bölünme protestosu damga vurdu.

Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, fakültenin Türkçe ve İngilizce bölümlerinde okuyan 430 öğrenci mezuniyet belgelerini aldı. Yeni mezunlar, kürsüye Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geleneğini simgeleyen beyaz karanfillerle çıktı. Sahneye çıkan öğrenciler "Eğer; hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse… Çaresi yok … Biz kazanacağız!" pankartı açarak bölünmeyi protesto etti.

Diplomaların takdiminin ardından sahneye çağrılan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, "Cerrahpaşa'ya Dokunma" yazan beyaz tişört ile çıktı.

Ar, "Hiçbir gerekçesini almadığımız bir olay bize dışarıdan empoze edilmeye çalışıldı. Önce öğrenci sayıları sorun oldu, sonra gördük ki bu bir sorun değil. Sonra başarı sırası sorun oldu ki o da sorun değil. Şu an ilk 500'ün içerisindeyiz. Yani biz bu gerekçeyi anlamadık" diye konuştu.

Fotoğraf: Gökhan Çelik/DHA

Yeni mezunlar daha sonra Edip Akbayram'ın "Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar" şarkısına cep telefonları ışıklarını açarak eşlik etti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 19:55

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