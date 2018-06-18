Bilim insanları Loch Ness Gölü’nde çevresel DNA taraması yapıyor

Bilim insanları, canavar mitiyle ünlü Loch Ness Gölü’nde çevresel DNA taraması yapyor. Toplanan örneklerde 'canavar' DNA'sının izi araştırılacak.

Yeni Zelandalı bilim insanları, Loch Ness Gölü’ne ilişkin canavar iddiasına son noktayı koyabilir. İskoçya’ya giden ekip, çalışmalarına gölden su örnekleri toplayarak başladı.

Araştırma hakkında Fransız haber ajansı AFP’ye bilgi veren Otago Üniversitesinden Profesör Neil Gemmell, “Binden fazla kişi bir canavar gördüğünü söylüyor. Belki de orada sıra dışı bir şey var” diye konuştu. Genetik üzerine çalışmalar yürüten Gemmell, gölden aldıkları su örneklerinde canavar DNA’sının izini araştıracaklarını söyledi.

Çevresel DNA toplama yöntemi, dünya üzerinde bıraktıkları organik ayak izleri üzerinden canlıların tespitini sağlıyor.

İskoçya’nın kuzeyinde yer alan Loch Ness’te tanımlanamayan bir canlı gördüğünü ilk dile getiren ilk insanın, 6’ncı yüzyılda bölgeye Hristiyanlığı götüren Aziz Columba olduğu rivayet ediliyor. Son ihbar ise 26 Mart’ta bölgeyi ziyaret eden ABD’li bir çift tarafından yapıldı.

Nessie olarak adlandırılan canavarı gördüğünü öne sürenler, uzun bir boyna sahip sürüngenimsi bir yaratık olduğunu iddia ediyor. Bu tasvir, 66 milyon yıl önce soyu tükenmiş bir deniz canlısı olan “Plesiosaurus” olabileceği yönünde teorilerin ortaya atılmasına neden olmuştu.

Diğer teoriler ise Nessie’nin büyük bir mersin ya da yayın balığı olabileceği yönünde. Ancak gölde bu balıkların şu ana kadar hiç tutulmadığı belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 19:24

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