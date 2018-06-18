Süpermen Karamollaoğlu, Türkiye'yi uçurumdan kurtarıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun propaganda ekibi tarafından hazırlanan animasyon filmi internetten paylaşıldı. Animasyonda Süpermen Karamollaoğlu, direksiyon başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Türkiye'yi kurtarıyor.

24 Haziran seçimleri için son haftaya girilirken partilerin kampanyaları da dikkat çekiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Saadet Partisi de kampanyaya Süpermen'li bir animasyonla katıldı.

Animasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünde Türkiye yazan kırmızı bir arabayla ve 'Recep Tayyip Erdoğan' müziği eşliğinde uçuruma doğru son sürat gidiyor.

Kılıçdaroğlu'dan animasyon film: Gelin 'bug'sız bir dünya tasarlayalım

Süpermen olarak canlandırılan Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu da arabayı elleriyle durduruyor ve Türkiye'yi uçurumdan düşmekten kurtarıyor.

Animasyonda Erdoğan'ın kıraathane projesine de atıf yapılıyor. Uçurumun kıyısında tek başına kalan Erdoğan, çay içip kek yerken görülüyor. (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (18 Haziran 2018) - Soylu: Demirtaş bizi tehdit ediyor

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 19:13

www.evrensel.net