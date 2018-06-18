Yazarımız Erol Aral'ın 3 yıl önceki köşe yazısına erişim engeli

Evrensel Yazarı Erol Aral’ın 3 yıl önce yayınlanan 'İlhan hangi dehlizin Yaşar’ı?' başlıklı yazısına erişim engeli getirildi.

Evrensel Yazarı Erol Aral’ın 3 yıl önce yayınlanan bir köşe yazısına mahkeme kararıyla internette erişim yasağı getirildi.

Erişim Sağlayıcıları Birliği aracılığıyla Evrensel'e ulaştırılan mahkeme kararında Aral’ın 25 Şubat 2015 tarihinde basılı gazete ve evrensel.net'te yayınlanan “İlhan hangi dehlizin Yaşar’ı?” başlıklı yazısına erişim yasağı getirildiği bildirildi.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararda, yazıda CNN Türk’te katıldığı programdaki görüşleri eleştirilen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu için “aşağılama ifade eden isnatlarda” bulunduğu ve “özel hayatına dair ispatlanması mümkün olmayan ve kanun yararı olmayan bilgi ve ifadelerin paylaşıldığı” gerekçesiyle kişilik haklarının ihlal edildiği savunularak, ilgili içeriğe yönelik “erişimin engellenmesi” kararı verildiği bildirildi. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 18:53

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