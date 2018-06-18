HDP, Batman’da sandıkları 2 bin kişiyle koruyacak

HDP, Batman’da 24 Haziran seçimleri için kurulacak 1124 sandığı, aralarında hukukçuların da bulunduğu en az 2 bin kişi ile koruyacak.

HDP, 24 Haziran seçimleri için 65 sandığın taşındığı ve birleştirildiği Batman’da kurulacak 1124 sandığı en az 2 bin kişi ile koruyacak.

Batman’da 342 bin 111 seçmen için toplam 366 okulda 1124 sandık kurulacak. Ağırlıklı Sason ve Gercüş olmak üzere toplam 65 sandığın taşındığı ve birleştirildiği Batman’da Halkların Demokratik Partisi (HDP), sandık güvenliği için 24 Haziran seçimlerinde aralarında hukukçuların da bulunduğu en az 2 bin kişi görevlendirdi. HDP Seçim Komisyonu Üyesi ve Bilgi İşlem Sorumlusu Erkan Kaygusuz, yaptıkları tüm çalışmaların tamamlandığını belirterek, yurttaşları sandıklara sahip çıkmaya çağırdı.

‘TÜM GÜN SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

1124 sandık için görevlendirdikleri sandık kurul üyelerinin yanı sıra yedek üyeleri de atadıklarını belirten Kaygusuz, “Sandıklardaki oyların sayılacağı an ve Yüksek Seçim Kuruluna gidene kadar sandıklara sahip çıkmak için tüm önlemlerimizi aldık ve almaya da devam diyoruz.

Kaygusuz, “Ağırlıkta Sason ve Gercüş’te olmak üzere 65 sandık taşınacak. Örgütlenme birimimiz önümüzdeki günlerde tüm kalan eksikleri de sonlandırarak, halkın güvenli bir şekilde oy kullanmasını sağlayacak” dedi.

‘GENÇLER SANDIKLARA SAHİP ÇIKMALI’

Kaygusuz, “Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sandık görevlilerine ilişkin yaptığı konuşmayı düşündüğümüzde sandık güvenliği daha da önemli hale geliyor. Tüm üyelerimiz ve müşahitler sabahın erken saatlerinde sandıkların başında olacak ve sandık güvenliği için çalışacak. Ama tüm bunların yanı sıra özellikle gençlere sandıklara sahip çıkma çağrısında bulunuyoruz” dedi. (Batman/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 18:34

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