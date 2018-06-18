Aykut Erdoğdu: Beton ve asfalt karın doyurmuyor

İşsizlik rakamlarını değerlendiren Erdoğdu, 'Beton ve asfalt kalıcı istihdam yaratmaz. AKP insanlara iş ve aş vadedeceğine kıraathane vadediyor' dedi.

İşsizlik rakamlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Beton ve asfalt kalıcı istihdam yaratmaz dolayısıyla karın doyurmaz. AKP yönetimi de işsizlik sorununu çözemeyeceğini görmüş olmalı ki, insanlara iş ve aş vadedeceğine, işsizlerin müdavimi olduğu kıraathane ve buralarda bedava çay, kek dağıtmayı vadediyor” dedi.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarına göre Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan dönemde, işsizlik oranının yüzde 10,1 olduğuna işaret ederek, “Yüzde 7,4 büyümeden bahsedildiği dönemde işsiz rakamı sadece 81 bin azaldı” dedi.

TÜİK’in işsizlik rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, verilerin ülkede ne bir istihdam atılımı ne de iş yaratan büyümenin mevcut olmadığını açıkça ortaya koyduğunu belirten Erdoğdu, “Çeyreklik yüzde 7,4 büyümeden bahsedildiği dönemde işsiz rakamı sadece 81 bin azalıyor. 1 yıldan uzun süredir işsiz olan 700 binden fazla kişi bulunuyor. Hükümetin rekor büyüme olarak pazarladığının içi boş. Son 2 ayda, yani Şubat ve Mart aylarında işsiz kalan, işini kaybeden, daha önce kaybedip iş aramaya başlayan ya da ilk defa iş aramaya son iki ayda başlayan toplam 1 milyon 93 bin insan var” dedi.

İstatistik kurumunun yüzde 7,4 büyüme açıkladığı çeyrek sonrasında işsizliğin yine çift hanede olduğunu vurgulayan Erdoğdu, “TÜİK’in verilerine göre dar tanımlı işsiz sayısı Nisan 2017’de 3,2 milyondu. Mart 2018’de de 3,2 milyon. 16 yıldır iktidarda olup işsizlik sorununu çözemeyen, halkına savaş, yoksulluk ve geleceksizlik dışında hiç bir vaadi olmayan bu hükümete tamam deme vakti geldi” diye konuştu.

'AKP, KIRAATHANE VE BEDAVA KEK VADEDİYOR'

AVM ve inşaat yaparak ülkenin işsizlik sorununun çözülemeyeceğini ifade eden Erdoğdu, “Yol, köprü, havaalanı, hastane yapmak gibi hizmetler elbette gerekli. Ancak bunun yanında üretim tesisleri açılır, sanayinin yanı sıra tarım ve hayvancılık desteklenerek geliştirilirse, işsizlik önlenir, ihracat ve halkın ekonomik gücü ile refahı artar. Beton ve asfalt kalıcı istihdam yaratmaz dolayısıyla karın doyurmaz. AKP yönetimi de işsizlik sorununu çözemeyeceğini görmüş olmalı ki, insanlara iş ve aş vaat edeceğine, işsizlerin müdavimi olduğu kıraathane ve buralarda bedava çay, kek dağıtmayı vaat ediyor” ifadelerine yer verdi.

GENÇ KADINLARIN ÜÇTE BİRİ NE İŞTE NE OKULDA

İşgücüne katılma oranının bu dönemde bir ilerleme kaydetmediğini belirten ifade eden Erdoğdu, genç nüfusun işsizlik oranının yaklaşık yüzde 18 olduğuna dikkat çekti. Her beş gençten birinin ne eğitimde ne istihdamda olduğunu ifade eden Erdoğdu, “Genç kadınlarda bu sorun daha ağır biçimde görülmeye devam ediyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan kadınların oranı yüzde 31. İnsanları işsiz bIrakan, çalışanı da köle gibi çalıştıran bu düzen, 24 Haziran’da değişecek. Anadolu’nun dört bir yanına kalkınmayı yayacak, istihdam artışı getiren nitelikli bir büyüme gerçekleştireceğiz. 24 Haziran’dan sonra milletin isteğiyle milletin evlatlarına iş ve aş sağlayacak programları hayata geçireceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Mart ayında da işsizlik 10,1 ile çift hanede kaldı

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 18:20

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