Soma davasının 22. duruşması yarın: Sanıklar son savunmasını yapacak

301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamına ilişkin davanın 22. duruşması yarın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Soma'da 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin davanın 22. duruşması yarın saat 09.00'da Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Sanıklar son savunmasını yapacağı duruşmadan karar çıkabileceği beklenirken madenci aileleri, avukatlar ve kitle örgütleri adalet için ailelere destek çağrısı yapıyor.

Soma’da 2014 yılında meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği dava mart 2015’te mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle başladı. Aralarında Soma Patronu Can Gürkan’ın da bulunduğu 5’i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı davada, Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ise tutuksuz yargılanıyor.

Sanıklar daha önce olası kastla yargılanırken (Sanığın alacağı ceza ölen kişi sayısına çarpılır), davayı yürüten ve soruşturmaya hakim olan mahkeme heyeti 2 sene önce değişti. Mahkeme başkanlığına Afşin Elbistan B Termik Santralinin Çöllolar kömür sahasında yaşanan ve 11 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin cenazelerinin ise halen toprak altında olduğu iş cinayeti davasında, sanıklara sadece para cezası veren Hakim Salih Pehlivanoğlu atandı. Aynı zamanda davanın savcısı da değişti. Yeni savcı aylar önce “Mütalaa açıklayacağım” demesine rağmen 1 sene 2 ay sonra mütalaasını açıkladı. Geçtiğimiz mart ayında görülen duruşmada savcı sanıkların bilinçli taksirle (Ölen kişi sayısına bakılmaksızın verilen, üst sınırı 22.5 yıl olan ceza) cezalandırılmasını istedi.

Davada yaşanan bu gelişmeler avukatlar ve aileler tarafından “Sanıkların kurtulmasının yolu yapıldı” şeklinde yorumlandı.

Davanın 22. duruşması ise bugün saat 09.00’da Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Adalet talep eden aileler ve avukatlar, adil bir yargılama için kamuoyu baskısının etkili olduğunu belirterek herkesi ailelerin hak arama mücadelesine destek vermek için davaya katılmaya çağırıyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 17:36

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