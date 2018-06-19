Soma davasının 22. duruşması görülüyor

301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamına ilişkin davanın 22. duruşması bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Dilek OMAKLILAR

Manisa



Soma'da 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin davanın 22. duruşması Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Sanıklar son savunmasını yapacağı duruşmadan karar çıkabileceği beklenirken madenci aileleri, avukatlar ve kitle örgütleri adalet için ailelere destek çağrısı yaptı.

DAVA ÖNCESİ YÜRÜYÜŞ

Soma'da Tren garının önünden başlayıp mahkeme önünde biten yürüyüşe EMEP, Haziran Hareketi ve ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başar Kafaoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Sosyal Haklar Derneği Başkanı ve eski CHP milletvekili Melda Onur, HDP İzmir Milletvekili Adayı ve HDP MYK Üyesi Serpil Kemalbay, HDP Manisa Milletvekili Adayı Sırrı Sakık ve madenci aileleri katıldı.

Duruşma öncesi 301 Madenci Aileleri Derneği basın açıklaması yaptı. Açıklamayı İsmail Çolak okudu. Çolak, 'Bu dava ailemizi, çocuklarımızı geri getirmeyecek biliyoruz ama bu dava sonucunda ortaya çıkacak adil bir karar bundan sonra yeni Somaların yaşanmaması için alınacak iş güvenliği tedbirlerinde emsal teşkil edecek. Bugün mahkemeden adil bir karar çıkmasını bekliyoruz' dedi.

51 SANIK YARGILANIYOR

Soma’da 2014 yılında meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği dava mart 2015’te mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle başladı. Aralarında Soma Patronu Can Gürkan’ın da bulunduğu 5’i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı davada, Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ise tutuksuz yargılanıyor.

Sanıklar daha önce olası kastla yargılanırken (Sanığın alacağı ceza ölen kişi sayısına çarpılır), davayı yürüten ve soruşturmaya hakim olan mahkeme heyeti 2 sene önce değişti. Mahkeme başkanlığına Afşin Elbistan B Termik Santralinin Çöllolar kömür sahasında yaşanan ve 11 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin cenazelerinin ise halen toprak altında olduğu iş cinayeti davasında, sanıklara sadece para cezası veren Hakim Salih Pehlivanoğlu atandı. Aynı zamanda davanın savcısı da değişti. Yeni savcı aylar önce “Mütalaa açıklayacağım” demesine rağmen 1 sene 2 ay sonra mütalaasını açıkladı. Geçtiğimiz mart ayında görülen duruşmada savcı sanıkların bilinçli taksirle (Ölen kişi sayısına bakılmaksızın verilen, üst sınırı 22.5 yıl olan ceza) cezalandırılmasını istedi.

Davada yaşanan bu gelişmeler avukatlar ve aileler tarafından “Sanıkların kurtulmasının yolu yapıldı” şeklinde yorumlandı.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Haziran 2018 10:01

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