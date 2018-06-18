Erdoğan: Münbiç’te devriye gezme olayı başlayacak dedik, başladı

Erdoğan Menbic’e ilişkin ilk açıklamasını Samsun’da düzenlediği mitingte yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan Menbic’e ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Erdoğan, “Münbiç’ten terör örgütleri çıkacak dedik, başladı çıkmaya. Devriye gezmeyi olayı başlayacak dedik o da başladı” dedi.

YENİKAPI MİTİNGİ

Erdoğan dün İstanbul Yenikapı’da gerçekleşen mitinge 1 milyon 300 bin kişinin katıldığını iddia ederek, “Sağanak yağış vardı ama bu yağmura rağmen dinlemediler. Bu davaya gönül veren 1 milyon 300 kişi Yenikapı’yı doldurdu. Sahnede şov yapmanın değil icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eserler kazandırmanın peşinde koştuk. Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık yapmadık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında muhalefeti de hedef alarak, “Beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi düzecek. Neymiş OHAL’i 48 saat içerisinde kaldıracakmış. Geldik biz bir ayda OHAL’i kaldırdık. Şimdiye yeni dönemde OHAL’i süre bittiğinde kaldıracağız. Ama bu demek değil ki bundan sonra yine gelmeyebilir” dedi.

'BU PARTİ DEMİRTAŞ'TAN BAŞKA ADAY MI BULAMADI?'

Erdoğan konuşmasında HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ı da hedef alarak, “Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı?İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Menbic'te bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı açıklandı

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 17:45

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