KESK'ten gözaltı tepkisi: Adalet talep etmek en temel haktır

KESK İstanbul Şubeler Platformu, KHK ile işlerinden ihraç edilen kamu emekçilerinin eylem yaparken gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul Şubeler Platformu, KHK ile işlerinden ihraç edilen kamu emekçilerinin gözaltına alınmasını Eğitim Sen 6 No’lu Şube'de yaptıkları basın açıklaması ile protesto etti.

Açıklamada konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, hukuksuz ihraçlara karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Aydoğan, “70 haftadır işine, ekmeğine, geleceğine, haklarına sahip çıkan KESK’li arkadaşlarımızın hukuksuz gözaltı süreci devam ediyor. KESK olarak hukuksuz ihraçlara karşı mücadelemize devam edeceğiz. Hukuk, adalet talep etmek en temel hakkımızdır. Arkadaşlarımıza da, işimize de, geleceğimize de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır” dedi.

KESK İstanbul Şubeler Platformu adına konuşan Eğitim Sen 5 No’lu Şube Başkanı Ata Esen de “Seçim döneminin başlamasıyla birlikte bu direniş alanlarına yönelik polis baskısının da arttığına ve iyice hukuksuz ve keyfi bir hal aldığına şahit olduk. Bu durumun nedeni kuşkusuz AKP iktidarının gerçekleri özellikle seçim döneminde halktan gizleme ihtiyacıdır. Tam da bu yüzden bugün İstanbul’un Bakırköy, Kadıköy ve Kartal meydanlarında keyfi bir hükümeti ve iktidar partisini eleştirme yasağı güvenlik güçleri eliyle uygulanmaktadır” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

İstanbul'da KESK üyelerinin eylemine saldırı: Çok sayıda gözaltı

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 17:09

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