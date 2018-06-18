Doktora saldıran 2 kişi tekrar gözaltında: ‘İlla ölmemiz mi gerekiyor'

Samsun’daki bir hastanede doktora saldırıp kaçan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 2 kişi Valilik talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Samsun’daki bir hastanede 2 kişinin saldırısına uğrayan doktor, darp sonucu 40 gün 'iş göremez' raporu aldı. Yaşananlara tepki gösteren Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, “Türkiye genelinde her gün ortalama 31 sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Tedbirlerin alınması için illa bir hekim arkadaşımızın ölmesi mi gerekiyor?” diye sordu.

Samsun'da cuma akşamı, kafede karıştıkları kavgada yaralanıp, tedaviye gittikleri özel hastanede doktor ve güvenlik görevlisine saldırarak kaçan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 2 şüpheliyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Valiliğin talimatıyla şüpheliler Gürkan S. ile Süleyman Sait K. tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Hastane Başhekimi Adem Dirican, saldırıya uğrayan doktorun 40 günlük ‘iş göremez’ raporu aldığını söyledi.

SAMSUN TABİP ODASINDAN SALDIRI TEPKİSİ

Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan ise Acil Servis Doktoru Abdul Fettah Noor’a ve özel güvenlik görevlisine yapılan saldırıyı kınayarak, olaya ilk günden beri müdahil olduklarını belirtti. Erkan, “Olayı takip ettik. Şu aşamaya kadar da takip ediyoruz. Olay çok çirkin. Gelinen nokta sağlık alanında bu şekilde devam ederse, hizmet edilemeyecek noktaya geldi. Acil servislerde artık bir önlem alınması ayrı, bunun yanında idarecilerin ve hükümetin başta olmak üzere sağlık hizmeti veren sağlıkçılar için ‘Kimse kılına bile dokunamaz’ diye dillendirilmesi gerekiyor. Sürekli sağlık camiasına ve hekimlere karşı davranışlar görüyoruz” diye konuştu.

Bu olayın Samsun’da ilk olmadığını bu gidişle de son olmayacağını ifade eden Erkan, “Samsun’da yığınla acillerde, aile sağlık merkezlerinde, hastanelerde birçok şiddet olayı var. Her gün Türkiye genelinde 31 sağlık çalışanı şiddete uğruyor. Tedbirlerin alınması için illa bir hekim arkadaşımızın ölmesi gerekmiyor” dedi.

İZMİR’DE HEKİME ŞİDDET PROTESTO EDİLDİ

İzmir’de de Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisinde tedavi gören bir hastanın yakını, nöbetçi İntern (stajyer) Hekim Mehmet Poslu’yu hastasıyla ilgilenmediği bahanesiyle darbetti. Genç hekimin meslektaşları, olayın meydana geldiği acil servis önünde toplanarak saldırıyı protesto etti.

Açıklamada konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Obuz, “Toplumsal barış, eşitlik ve adaletin sağlanması, hoşgörü ortamının yaratılması her alanda olduğu gibi sağlıkta da şiddeti önleyecektir. Şiddeti öven, olağanlaştıran, şiddete özendiren yayınlar kaldırılmalı, eğitim müfredatları değiştirilmeli, şiddetin bir suç olduğu gösterilmelidir” dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birinin de şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Obuz, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesi yerleştirilmeli ve kamu sağlığını bozduğu için de suçu işleyen kişinin ayrıca cezalandırılması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır. Sağlık hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi ancak ve ancak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkündür” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 15:56

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