İnce'den Çiller eleştirisi: 90’lara dönmekten bahsediyor ama...

Muharrem İnce, Maraş’taki konuşmasında Erdoğan'ın 'Seçim yaklaştı Muharrem İnce camilerden çıkmıyor' sözlerine yanıt verdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Maraş’ta konuştu. Tansu Çiller’in AKP’nin İstanbul mitingine katılımını eleştiren İnce, “Erdoğan ’90’lara dönmekten bahsediyor ama Tansu Çiller’den medet umuyor. O zaten başarılı olsaydı partisini kalkındırırdı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Seçim yaklaştı Muharrem İnce camilerden çıkmıyor” sözlerine yanıt veren İnce, “Erdoğan, benim camiye gitmemden niye rahatsız oluyorsun. Ben kimseye yalan söylemem. Beş vakit namaz kılmıyorum, ama ben Allah’a şükür 15 yaşımdan beri cuma namazı kılıyorum. Arada bir de sabah namazı kılarım. Sana mı soracağım camiye gitmek için? Sen Allah’ın tahsildarı mısın? Erdoğan Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz bir yalancı” ifadesini kullandı.

İnce devamında şu ifadeleri kullandı: “Kindar nesil yetiştirilmesine hiçbir itirazım yok ama bu ailenin işi. Cumhurbaşkanı olduğumda din dersini şöyle yapacağız. Bir, muhafazakar bir aile derse, benim çocuğuma 2 saat din kültürü dersi yetmez, ben fıkıh dersi istiyorum derse devlet olarak biz başüstüne diyeceğiz. Kaç saat istiyorsan seçmeli dersi vereceğiz. Öbürü de diyorsa ben zorunlu din dersi istemiyorum, vermeyeceğiz. Bütün çocuklara matematik öğreteceğiz, dil öğreteceğiz. Ben hak, hukuk, adalet diyorum, birileri de meydan çay, oralet diyor. Gel karşıma geç, televizyona çık. Geçen gün Erdoğan konuşurken bir kanalda Asteriks var bir kanalda Yaparsın Aşkım var. Erdoğan izlenmede 34. sırada. Hava durumu bile Erdoğan’dan fazla izlenmiş. Millet yalandan dolandan bıkmış. Erdoğan’da diyorum ki gel benimle televizyona çık senin de bir havan olsun. Çıkar mı?” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 15:56

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