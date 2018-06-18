Kılıçdaroğlu'dan animasyon film: Gelin 'bug'sız bir dünya tasarlayalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun animasyon karakteri olarak yer aldığı bir video paylaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran'da yapılacak seçimler için genç seçmenlere seslendiği videoda kültür, iletişim, teknoloji alanındaki sorunlara değinildi, sosyal medyada popüler olan deyimlere yer verildi.

24 Haziran seçimlerine 1 haftadan az bir zaman kala, partiler en geniş seçmen kitlesini kazanabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. CHP'nin de genç seçmene ulaşabilmek için hazırladığı video CHP'nin sosyal medya uzmanı olan Mücahit Avcı'nın YouTube kanalından paylaşıldı. Videoda animasyon karakteri olarak yer alan Kılıçdaroğlu gençlere çağrı yaparak "Gelin, geleceğinize sahip çıkın. Hep birlikte 'bug'sız, yeni bir dünya tasarlayalım" diyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun animasyon karakteri videoda gençlere şu şekilde sesleniyor:

"Ya arkadaşlar, ben istemez miyim download hızları artsın, adil kullanım kotası kalksın, memlekette daha çok bağımsız film yapılsın, kültür-sanat çiçek açsın, televizyonda her filme sabah akşam yerli yersiz sansür gelmesin, pasaportumuzun itibarı artsın, gençlerimiz dünyayı doya doya gezsin, Instagram'da filtreler artsın, Snapchat'te efektler çoğalsın, WhatsApp'a mavi tıkı kapatma seçeneği gelsin, insanımız daralmasın... Curling artık hak ettiği ilgiyi görsün, milli gururumuz olabilsin, oyunda cheat yapılmasın, herkes hak ettiği 'frag'e kendi emeğiyle ulaşsın istiyorum. İstiyorum ama önce bu seçimi çözmemiz gerekiyor. Gelin, geleceğinize sahip çıkın, hep birlikte 'bug'sız yeni bir dünya tasarlayalım"

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 15:39

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