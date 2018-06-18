TTB’den Suruç açıklaması: Hastaneler güvenli hale getirilsin

TTB, Suruç’ta AKP’liler ile esnaflarının kavgası sonrası yaralıların getirildiği Suruç Devlet Hastanesi’ndeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Suruç’ta AKP’li vekilin esnaf ziyaretinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin TTB merkez binasında basın açıklaması yaptı. Yaşanan ölümlerin ikisinin hastanede gerçekleşmesinden derin kaygı duyduklarını açıklayan TTB Merkez Konsey üyesi Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB heyetinin Suruç Devlet Hastanesi’ni ziyaret etmesine ve incelemelerde bulunmasına olanak sağlanmasını istedi. Yaşanan saldırıyla birlikte acil servis başta olmak üzere hastanenin hizmet veremez hale geldiğini söyleyen Adıyaman, “Hastane içinde saldırı, hele yaralıların hastanede öldürülmesine dair iddiaları ülkeyi yönetenlerin ivedilikle aydınlığa kavuşturması gerekir. Tedavi olmak üzere hastaneye gelen kişiler burada yeni saldırılarla yaşamını yitirmiştir. Olay esnasında hekimler ve diğer sağlık çalışanları görevini yapamaz hale gelmiştir” dedi.

AMBULANSLAR ENGELLENDİ, EMNİYET ÖNLEM ALMADI

Hekimlerin, yaralıların tedavilerini gerçekleştirirken hastaların katledilmesine tanıklık ettiğini söyleyen Adıyaman, “112 ambulansları engellenerek çalışamaz hale geçmiş, hastaların nakli gecikmiştir. 112 ile birlikte olaydan haberdar olan emniyet güçleri tarafından hastane içinde yeterli önlem alınmamış ve bu ihmal ölümlerin artmasına ve delillerin sağlıklı biçimde toplanmamasına neden olmuştur” diye konuştu.

TTB HEYETİNİN İNCELEMESİNE OLANAK SAĞLANSIN

Olayın yaşandığı 14 Haziran günü olayın açıklığa kavuşturulması, sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve hastane hizmetlerinin normale dönmesini talep ettiklerini anlatan Adıyaman, bugüne kadar ne Sağlık Bakanlığı’ndan ne de Şanlıurfa Valiliği’nden kapsayıcı ve kamuoyunu aydınlatıcı açıklamalarda bulunulmadığını dile getirdi.

17 Haziran Günü Diyarbakır Tabip Odası ve Diyarbakır Barosu’nun ilçeye girişlerinin de antidemokratik bir şekilde engellendiğini söyleyen Adıyaman, “Hastanelerin hasta, hekim ve sağlık çalışanları açısından güvenli hale getirilmesi için Sağlık Bakanlığı derhal gereğini yapmalıdır” dedi. Gerçeklerin bir an önce ortaya çıkarılması gerektiğini ifade eden Adıyaman, “Hekimler ve sağlık çalışanları ile dayanışmak, çalışma ortamını güvenlik açısından incelemek üzere TTB heyetinin Suruç Devlet Hastanesi’ni ziyaret etmesi ve inceleme yapabilmesine olanak sağlanmasını talep ediyoruz” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 15:28

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