Yarasa adamlar nefes kesti

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde atlayış yapan 'wingsuit flying' sporcuları, saatte 200 kilometreden fazla hıza ulaşarak izleyicilerin nefesini kesti.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yarasa kanadını andıran özel kıyafet sayesinde saatte 200 kilometreden fazla hıza ulaşan ve yaklaşık 30 saniye uçan sporcuların atlayışları ve gökyüzünde süzülüşleri, izleyenlerin nefeslerini kesti.

Dünyanın en tehlikeli sporlarından olan ‘base jump’ ve ‘wingsuit flying’, Kemaliye ilçesinde bu yıl yaklaşık 1000 metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı mevkiinden yapılıyor.

Brezilya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Avustralya gibi ülkelerden gelen 18 sporcunun katıldığı etkinliğin ilk gününde "Wingsuit" sporcuları, ‘Via Ferrata’ (demir merdiven) parkurunda atlayış yapacakları bölgeye tırmandı.

İlçe halkının ve çok sayıda turistin ilgi ile izlediği atlayışlarda, sporcular, kendilerini özel kıyafetleriyle dağın zirvesinden boşluğa bıraktı.

Fotoğraf: Coşkun Menek/DHA

Yaklaşık 30 saniye süren atlayışta 200 kilometreden fazla hıza ulaşan sporcular, uçuşun ardından paraşütlerini açarak Fırat Nehri kenarındaki alana iniş yaptılar.

Fotoğraf: Coşkun Menek/DHA

Sporcular zaman zaman kendilerini izleyen vatandaşların üzerinden alçak uçuş yaptı.

Fotoğraf: Coşkun Menek/DHA

Etkinlikle ilgili bilgi veren Kemaliye Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı (KEMAV) İsmail Yücel, Kemaliye’nin turizme kazandırdığı iki büyük marka olduğunu hatırlatarak; “Karanlık Kanyon ve Sırat On Fırat. Bugün dünya ölçeğinde üçüncü bir dünya markamızı ülke turizmine kazandırıyoruz. ‘Eğin Gabanı’ cennete açılan kapı. Bu atlayışlar Türkiye’de ilk kez gerçekleşiyor” dedi. (Erzincan/DHA)

Gökyüzünde ihraç protestosu

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 15:26

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