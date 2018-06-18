NTV'nin 'Türk askeri Menbiç çevresinde' başlıklı haberinden ekran alıntısı
‘Türk askeri Menbic çevresinde’ iddiası
18 Haziran 2018 15:17
TSK’nin Menbic’in çevresine girdiği öne sürüldü. NTV haberini, yerel bir kaynağa dayandırdı.
Türkiye ile ABD arasında yapılan Menbic anlaşmasının yürürlüğe girdiği, Türk askerinin Menbic’in dış mahallelerinde devriye gezmeye başladığı iddia edildi.
NTV haberini yerel kaynaklara dayandırdı. Sosyal medyada, TSK’nin Menbic’in dışında çekildiği belirtilen bazı fotoğrafları yayımlandı. Türk askerinin Sajır Nehri yakınlarında olduğu belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)Son Düzenlenme Tarihi: 18 Haziran 2018 15:20
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